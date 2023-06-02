نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور المتحف المصري بالتحرير

استقبل المتحف المصري بالتحرير، Li Qun رئيس الهيئة الوطنية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق، وكان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي رحب بهم اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

يأتي ذلك استمرارًا لزياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

المتحف المصري بالتحرير

وتضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، ومعامل الترميم الموجودة بالمتحف.



وخلال الجولة قدم لهم الدكتور علي عبد الحليم شرحًا وافيًا عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وأسلوب العرض المتحفي، وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي. كما قدم لهم نبذة عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل والمعارض الأثرية المؤقتة التي ينظمها المتحف ليسلط الضوء من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيلا لدوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور

Advertisements

المعرض الثقافي للتراث الصناعي

كما حرص على إطلاعه على فعاليات المعرض الثقافي للتراث الصناعي والذي نظمه المتحف ضمن فعاليات احتفاله باليوم العالمي للمتاحف، وما يملكه المتحف من تقنيات في هذا المجال منها ماكينات التهوية والأماكن الخاصة بها داخل المتحف.



وأعرب نائب الوزير الصيني عن سعادته بهذه الزيارة، وإعجابه بما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.



وضم الوفد المستشار الثقافي لدى السفارة الصينية بالقاهرة، ونخبة من أساتذة الجامعات ببكين وشنغهاي المتخصصين بعلوم الآثار والآثار الغارقة والترميم.



ويذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد التقى أمس مع Li Qun بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.



كما زار السيد Li Qun والوفد المرافق له المتحف القومي للحضارة المصرية واستمتعوا خلالها بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة وأهم مقتنياته الأثرية والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.



ونظم المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، معرضين أثريين مؤقتين عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، وذلك احتفالًا بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وذلك وتحت عنوان ” من مصر الأمان ولها البركة“.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه سوف يتم افتتاح المعرضين في كلا من المتحفين يوم غد الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، وذلك في إطار التعاون مشترك بين المتحفين لتسليط الضوء على مجموعة من القطع الأثرية التي تعبر عن رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرضان لمدة شهر.

رحلة العائلة المقدسة

وأشار الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المعرض يضم 8 قطع أثرية ترجع إلى الحضارة القبطية، ومن أبرزها أيقونة ثلاثية تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح طفلًا في المنتصف وفي يمين الصورة أحد الإنجيليين وفي اليسار أحد الملائكة، وقنينتان من منطقة أبو مينا الأثرية، وعدد 4 سلبيات زجاجية توضح بعض القطع الأثرية من العصر القبطي التي كانت من مقتنيات المتحف المصري ونقلت إلى المتحف القبطي أهمها جدارية باويط والتي يتم عرضها حاليا داخل قاعات المتحف القبطي.

كما يقدم المعرض تقنية الواقع الإفتراضي والتفاعلي من خلال شاشات Virtual Reality مقدمة من مؤسسة مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث.