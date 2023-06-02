الإصلاحات القضائية تهدد استمرار حكومة نتنياهو، واستطلاع يكشف تفوق جانتس

يبدو أن المعارضة الإسرائيلية تتجه صوب تشكيل الحكومة، برئاسة بيني جانتس، فيما ينتقل بنيامين نتنياهو، الرئيس الحالي للحكومة، إلى صفوف المعارضة.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في إسرائيل أن معسكر المعارضة يواصل صعوده، في حين أن حزب الليكود الحاكم، ضمن ائتلاف حكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتراجع بشكل ملحوظ في عدد مقاعده داخل الكنيست.

تفوق المعارضة

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه بعد التقارب النسبي في الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، نجح بيني جانتس في خلق فجوة في عدد المقاعد مرة أخرى بين معسكر المعارضة، الذي حصل على 29 مقعدًا، فيما حقق حزب الليكود 26 مقعدًا.

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A new poll published Thursday posited that Benny Gantz's National Unity Party would win out over Prime Minister Benjamin Netanyahu's Likud if elections were held today.https://t.co/oCYIps5K2b — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 2, 2023

وبحسب الاستطلاع الحالي، فإن الائتلاف يضعف ويحصل على 52 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مقارنة بـ68 مقعدًا للمعارضة التي تستطيع تشكيل حكومة برئاسة جانتس مستقبلًا.

توزيع المقاعد

وبحسب الاستطلاع يحصل حزب معسكر الدولة بقيادة بيني جانتس على 28 مقعدًا، وحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو على 26 مقعدًا، وحزب يش عتيد المستقل 15 مقعدًا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وقائمة مشتركة بين العمل وميرتس على 8 مقاعد، وحزب يهودية التوراة على 7، والصهيونية الدينية على 6 مقاعد وإسرائيل بيتنو على 6 مقاعد والجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد أيضًا.

بنيامين ننياهو، فيتو

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور من الملاءمة لرئاسة الوزراء، ولا يزال الاتجاه مستقرًا، حيث يتصدر بيني جانتس مرة أخرى بنسبة 43٪ من الناخبين يفضلونه كرئيس للحكومة القادمة، مقابل 39٪ يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب.

الملفات الحاسمة

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة والائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي برئاسة نتنياهو يختلفون على عدد ليس بقليل من الملفات الحاسمة في توجهات الناخبين، أبرزها الإصلاحات القضائية التي يهدف الائتلاف اليميني الحاكم لتمريرها.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن عضو الكنيست عن حزب الليكود هانوخ ميلويدسكي (أحد مفاوضي الائتلاف)، الخميس، أن "هناك اتفاقيات موجودة بالفعل" وجاء بيانه بعد يوم من قول زميلته في المحادثات، عضو الكنيست من حزب الليكود كيتي شيتريت، أنه "في غضون يوم واحد ستخرج مذكرة التفاهم من مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

السيطرة السياسية على اختيار القضاة

ونفت المعارضة الإسرائيلية علمها بأي محادثات بهذا الشأن، وقالت على لسان مصدر لها إنه "لا توجد اتفاقيات، ولا يوجد وثيقة، وعندما طلبنا رؤية الوثيقة قيل لنا إنه لا توجد واحدة حتى الآن"، وتتفق جميع الأطراف الإسرائيلية في المحادثات المتوقفة على أن أي نقاش، حول ما يعتبره الجانبان القضية الأكثر أهمية والمتمثلة بزيادة السيطرة السياسية على اختيار القضاة أمر غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

وتدفع المعارضة الإسرائيلية نحو معارضة الدكتاتورية في الائتلاف الحكومي الحاكم، تحت مظلة المنظمات، التي تنظم احتجاجات أسبوعية ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، ودعا قادة الاحتجاجات في الشوارع إلى الانسحاب مما وصفوه بـ"الحوار الزائف" مع الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو.

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