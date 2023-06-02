الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الإصلاحات القضائية تهدد استمرار حكومة نتنياهو، واستطلاع يكشف تفوق جانتس

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

يبدو أن المعارضة الإسرائيلية تتجه صوب تشكيل الحكومة، برئاسة بيني جانتس، فيما ينتقل بنيامين نتنياهو، الرئيس الحالي للحكومة، إلى صفوف المعارضة.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في إسرائيل أن معسكر المعارضة يواصل صعوده، في حين أن حزب الليكود الحاكم، ضمن ائتلاف حكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتراجع بشكل ملحوظ في عدد مقاعده داخل الكنيست.

تفوق المعارضة

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه بعد التقارب النسبي في الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، نجح بيني جانتس في خلق فجوة في عدد المقاعد مرة أخرى بين معسكر المعارضة، الذي حصل على 29 مقعدًا، فيما حقق حزب الليكود 26 مقعدًا.

Advertisements

 

وبحسب الاستطلاع الحالي، فإن الائتلاف يضعف ويحصل على 52 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مقارنة بـ68 مقعدًا للمعارضة التي تستطيع تشكيل حكومة برئاسة جانتس مستقبلًا.

توزيع المقاعد

وبحسب الاستطلاع يحصل حزب معسكر الدولة بقيادة بيني جانتس على 28 مقعدًا، وحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو على 26 مقعدًا، وحزب يش عتيد المستقل 15 مقعدًا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وقائمة مشتركة بين العمل وميرتس على 8 مقاعد، وحزب يهودية التوراة على 7، والصهيونية الدينية على 6 مقاعد وإسرائيل بيتنو على 6 مقاعد والجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد أيضًا.

بنيامين ننياهو، فيتو

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور من الملاءمة لرئاسة الوزراء، ولا يزال الاتجاه مستقرًا، حيث يتصدر بيني جانتس مرة أخرى بنسبة 43٪ من الناخبين يفضلونه كرئيس للحكومة القادمة، مقابل 39٪ يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب.

الملفات الحاسمة

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة والائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي برئاسة نتنياهو يختلفون على عدد ليس بقليل من الملفات الحاسمة في توجهات الناخبين، أبرزها الإصلاحات القضائية التي يهدف الائتلاف اليميني الحاكم لتمريرها.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن عضو الكنيست عن حزب الليكود هانوخ ميلويدسكي (أحد مفاوضي الائتلاف)، الخميس، أن "هناك اتفاقيات موجودة بالفعل" وجاء بيانه بعد يوم من قول زميلته في المحادثات، عضو الكنيست من حزب الليكود كيتي شيتريت، أنه "في غضون يوم واحد ستخرج مذكرة التفاهم من مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

السيطرة السياسية على اختيار القضاة

ونفت المعارضة الإسرائيلية علمها بأي محادثات بهذا الشأن، وقالت على لسان مصدر لها إنه "لا توجد اتفاقيات، ولا يوجد وثيقة، وعندما طلبنا رؤية الوثيقة قيل لنا إنه لا توجد واحدة حتى الآن"، وتتفق جميع الأطراف الإسرائيلية في المحادثات المتوقفة على أن أي نقاش، حول ما يعتبره الجانبان القضية الأكثر أهمية والمتمثلة بزيادة السيطرة السياسية على اختيار القضاة أمر غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

جانتس لـ نتنياهو: أنت المسؤول عن إشعال الفتيل في نابلس

جانتس يحذر رغم عودة الهدوء: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

وتدفع المعارضة الإسرائيلية نحو معارضة الدكتاتورية في الائتلاف الحكومي الحاكم، تحت مظلة المنظمات، التي تنظم احتجاجات أسبوعية ضد خطة الحكومة لإصلاح القضاء، ودعا قادة الاحتجاجات في الشوارع إلى الانسحاب مما وصفوه بـ"الحوار الزائف" مع الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استطلاع للرأي إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيني جانتس حزب معسكر الدولة حزب الليكود حزب شاس حزب يهودية التوراة حزب عوتسما يهوديت

مواد متعلقة

جانتس يحذر رغم عودة الهدوء: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

جانتس يحذر من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

وصول قطار بديل لنقل الركاب في حادث الإسماعيلية

أمن القاهرة يحل لغز مقتل عامل بالتجمع الأول

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

هل يرحل حمدي فتحي عن الأهلي، القصة الكاملة لمفاوضات الوكرة القطري، وكيف تفكر الإدارة الحمراء، وموقف الخطيب

الحكومة تكشف حقيقة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت

حالة الطقس غدا السبت 3-6-2023 فى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

بكام سعر الدينار الكويتي، تراجع سعر بيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية