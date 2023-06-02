120 مشاركا يحتفلون باليوم العالمي للري فى الإسكندرية

نفت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة بالاسكندرية يوم رياضى لمنشطى الاحياء السكنية بمنطقه السلسله.

وشارك فى احتفالية اليوم العالمي للجري بتنظيم فريق منتزة رانرز وفرق الجري بكورنيش الاسكندرية

تجدر الاشاره الى ان هذا المشروع ينفذ منذ اكثر من أربع سنوات وبعد هذا المشروع احد اهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القياده السياسيه ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

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يذكز ان برنامج منشطى الاحياء السكنيه ينفذ كل يوم جمعه الساعه الثامنه صباحا فى احد الاحياء السكنيه ويشارك فيه ١٢٠ مشارك.



ياتى ذلك تحت عايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وفي اطار ( جعل الرياضةكاسلوب حياة) وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشىء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة