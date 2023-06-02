الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

تطعيمات مهمة للحجاج قبل السفر لأداء المناسك

تطعيمات مهمة لموسم
تطعيمات مهمة لموسم الحج، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن عدد من التطعيمات المهمة الإجبارية الواجب تناولها قبل السفر لأداء الحج ومنها:

1- لقاح الحمى الشوكية وألا تزيد الفترة عن تناول اللقاح ٥ سنوات 

2- لقاح فيروس  كورونا حيث يجب تناول جرعتان من لقاح فيروس كورونا المستجد من الأنواع التي تشمل: موديرنا، فايزر، أسترازينيكا، سينوفارم سينوفاك، سبوتنك.

3- يمكن تلقي لقاح جونسون لمن لم يتناول التطعيمات من قبل. 

4- الجرعة التنشيطية لمن مر عليه ٦ شهور من تلقي التطعيمات السابقة.

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ونصحت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول تطعيم الإنفلونزا الموسمية وكذلك الحوامل والأطفال.

 

الحجاج المصريين 

كانت وزارة الصحة والسكان، وجهت عدة نصائح للحجاج المصريين في في موسم حج عام (1444هـ - 2023مـ) وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية. 

ومن جانبه، نصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.   

وأشار «قنديل» إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

ونصح «قنديل» الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

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