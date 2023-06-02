خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته الكبرى في المدرسة الثانوية: فخور بيكي يا حب عمري

احتفل الفنان خالد سليم بتخرج ابنته الكبرى نور من المدرسة الثانوية، معربًا عن فرحته الكبيرة بتخرجها ومؤكدًا أنه سيظل يدعمها في جميع خطوات حياتها.

ونشر خالد سليم صور وفيديو من حفل تخرج ابنته نور من المدرسة الثانوية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلًا: النهاردة.. كان يوم مميز جدًا ليا.. اختلطت مشاعري بشكل غريب.. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها.. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكثر من حالة ومشاعري تكون مختلفة مع كل لحن.. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل والشخصية يكون فيها اختلاف في المشاعر في كل مرحلة.

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وتابع: النهاردة أنا عيشت 4 ساعات مليانين سعادة وخوف وفخر ودموع ومحبة وشجن.. حفلة تخرج بنتي الكبيرة نور.. كنت سعيد إنها وصلت للمرحلة دي بكل نجاح.. وكنت خايف عليها طول ما أنا شايفها بتتحرك قدامي.. وفخور بيها وبمحبة الكل ليها وشخصيتها الحلوة.

واختتم خالد سليم قائلًا: دموعي والمحبة والشجن كانوا بسبب الحالة اللي كل الطلبة والمدرسين والعاملين في المدرسة كانوا فيها.. إن الدفعة دي هيمشوا ويسيبوا المدرسة ويبدأوا مرحلة جديدة.. ألف مبروك يا نور على النجاح والتفوق والتخرج.. واعرفي إني دايمًا فخور بيكي.. يا حب عمري.

آخر أعمال خالد سليم

ومن جهة أخرى، كانت آخر أعمال الفنان خالد سليم، حكاية جروب الماميز من بطولة دينا فؤاد وانتصار وحجاج عبد العظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبد الغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.

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