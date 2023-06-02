أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2-6 -2023 في الدقهلية
تحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.
وتواصل أسعار الأسماك في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استقرارها بجميع منافذ وشوادر الأسماك فى محافظة الدقهلية.
أسعار الأسماك بالدقهلية
وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:
سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيها
سعر كيلو الكابوريا من 55 إلى 125 جنيها
سعر كيلو الجمبرى الصغير من 145 إلى 200 جنيه
سعر كيلو الجمبرى الوسط من 155 إلى 210 جنيهات
سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها
سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها
سعر كيلو فيليه البلطي من 50 إلى 90 جنيها
سعر كيلو البياض البلدي 65 جنيها
سعر كيلو القراميط 50 إلى 80 جنيها
سعر كيلو الكاليماري 70 جنيها
سعر كيلو سمك البلطي
سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 85 جنيها
سعر سمك المكرونة السويسي من 65 إلى 90 جنيها
سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 120 جنيهًا
سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه
سعر الكابوريا بين 50 إلى 150 جنيها
سعر سمك الموزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا
سعر السبيط والكاليماري بين 150 جنيها و250 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة الدقهلية
سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 130 جنيها
سعر السردين المجمد 45 إلى 65 جنيها
سمك البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 60 جنيهًا
سمك البلطي من 40 إلى 65 جنيها
فيليه أسماك البلطي من 45 إلى 125 جنيها.
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