أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2-6 -2023 في الدقهلية

تحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وتواصل أسعار الأسماك في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استقرارها بجميع منافذ وشوادر الأسماك فى محافظة الدقهلية.



أسعار الأسماك بالدقهلية

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:



سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيها



سعر كيلو الكابوريا من 55 إلى 125 جنيها



سعر كيلو الجمبرى الصغير من 145 إلى 200 جنيه



سعر كيلو الجمبرى الوسط من 155 إلى 210 جنيهات



سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها



سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها



سعر كيلو فيليه البلطي من 50 إلى 90 جنيها



سعر كيلو البياض البلدي 65 جنيها



سعر كيلو القراميط 50 إلى 80 جنيها



سعر كيلو الكاليماري 70 جنيها



سعر كيلو سمك البلطي

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سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 85 جنيها



سعر سمك المكرونة السويسي من 65 إلى 90 جنيها



سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 120 جنيهًا



سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه



سعر الكابوريا بين 50 إلى 150 جنيها



سعر سمك الموزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا



سعر السبيط والكاليماري بين 150 جنيها و250 جنيها.



أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة الدقهلية



سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 130 جنيها



سعر السردين المجمد 45 إلى 65 جنيها



سمك البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 60 جنيهًا



سمك البلطي من 40 إلى 65 جنيها



فيليه أسماك البلطي من 45 إلى 125 جنيها.