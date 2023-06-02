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محافظات

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 2-6 -2023 في الدقهلية

اسعار الاسماك، فيتو
اسعار الاسماك، فيتو

تحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وتواصل أسعار الأسماك  في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، استقرارها بجميع منافذ وشوادر الأسماك فى محافظة الدقهلية.


أسعار الأسماك بالدقهلية
وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيها

سعر كيلو الكابوريا من 55 إلى 125 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 145 إلى 200 جنيه

سعر كيلو الجمبرى الوسط من 155 إلى 210 جنيهات

سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 350 جنيها

سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 جنيها

سعر كيلو فيليه البلطي من 50 إلى 90 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 65 جنيها

سعر كيلو القراميط 50 إلى 80 جنيها

سعر كيلو الكاليماري 70 جنيها

سعر كيلو سمك البلطي

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سعر كيلو سمك البلطي من 50 إلى 85 جنيها

سعر سمك المكرونة السويسي من 65 إلى 90 جنيها

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 120 جنيهًا

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه

سعر الكابوريا بين 50 إلى 150 جنيها

سعر سمك الموزة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا

سعر السبيط والكاليماري بين 150 جنيها و250 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة الدقهلية
 

سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 130 جنيها

سعر السردين المجمد 45 إلى 65 جنيها

سمك البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 60 جنيهًا

سمك البلطي من 40 إلى 65 جنيها

فيليه أسماك البلطي من 45 إلى 125 جنيها.

 

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 2-6-2023 في الدقهلية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

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