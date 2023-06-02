أسعار البقوليات اليوم الجمعة 2-6-2023 في الدقهلية

تواصل، اليوم الجمعة، أسعار البقوليات استقرارها بجميع منافذ البيع على مستوى محافظة الدقهلية.

وتقدم فيتو أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة المواطنين بالبحث عن اسعار السلع

أسعار البقوليات اليوم

سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 65 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

سعر ذرة الفيشار 48 إلى 50 جنيها.

سعر اللوبيا بلغ 40 إلى 45 جنيها.



سعر الفاصوليا البيضاء من 41 وحتى 46 جنيها



- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

- سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 44 جنيها

الحمص الحبة الكبيرة من 47 جنيها إلى 50 جنيهًا.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 10.5 جنيه.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الآتي:



مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7 جنيهات.



ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 16 جنيها.



ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 14 جنيها.



الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.



مكرونة مصرية 500 بسعر 14 جنيها.



سعر مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.



عواد مكرونة كيلو 22 جنيها.



الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.



الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.



بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه.



والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.



- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها.



سعر الملح 100 جرام معبأ 1 جنيها و25 قرشا.



سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 32 جنيها، وزنة 900 بلغ 42 جنيها.

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