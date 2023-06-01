الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

رئيس مركز الإبراهيمية يقود حملة على محلات اللحوم

العوضى يقود حملة
العوضى يقود حملة شاملة بمركز الابراهيمية، فيتو

قال المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية إنه تم اليوم تنفيذ  تكليف اللجنة الخماسية والمشكله الدكتورأشرف سعيد من إدارة الطب البيطري والمهندس  أسامة عبدالجواد مدير إدارة شئون البيئة برئاسة المركز وعمر محمد عمر مراقب الأغذية بالإدارة الصحية والمهندسة هانم إبراهيم مفتش بإدارة التموين وسعيد عبدالفتاح من مركز شرطة الإبراهيمية. حيث قامت اللجنة بالمرور اليوم الخميس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣ على محلات بيع وعرض اللحوم الطازجة والمجمده وتم المرور على الباعة الجائلين للأسماك ببندر الإبراهيمية  

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اللحوم المعروضة مذبوحة بالمجزر وليس خارجه 

وتلاحظ أن جميع اللحوم المعروضة تم ذبحها داخل المجزر الحكومي ومختومة بخاتمه وصالحة للاستهلاك الآدمي وقت المرور وسارية الصلاحية وصالحة للاستهلاك الآدمي وجميع الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات سارية حتى تاريخه ولم تحرر سوى  محضر مخالفة ذبح خارج المجزر من خلال الحملة أثناء المرور على محلات بيع اللحوم بقرية مباشر وذلك تنفيذا لقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتفعيل دور اللجنة الخماسية بالمرور على الأسواق ومحلات الجزارة لمراقبة  الأسعار وتنفيذا للقانون ولفرض هيبة الدولة وتخفيف معانات المواطنين. 

تكليف أحمد فؤاد رئيس قسم الإنارة بالإصلاح والصيانة 

كما قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بتكليف المهندس  أحمد فؤاد رئيس قسم الإنارة برئاسة بالمرور والمتابعة لأعمدة الإنارة بنطاق المدينة.حيث تم إصلاح وصيانة لأعمدة الإنارة وكما إنه تم تركيب كشافات ولمبات ليد بشارع جامع الحاج إبراهيم وشارع الجمهورية 

أعمال منظومة النظافة بمدينة الإبراهيمية 

وتابع رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال حملات منظومة النظافة  داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية حيث كلف السيد فاروق نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة والمهندس رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية بمهام فريق المتابعة بقسم تحسين البيئة من أعمال منظومة النظافة حيث تم رفع تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية كما تم ري الأشجار بمدخل وشوارع المدينة وذلك سعيًا نحو بيئة صحية نظيفه ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.وكما تابع مع رؤساء الوحدات المحلية بكفور نجم ومباشر والحلوات أعمال منظومة النظافة بنطاق الوحدات والقرى التابعة لهم.و قد رافقهم نبيل حنا رئيس قسم تحسين البيئة وعبدالخالق الهواري مشرف النظافة بتحسين البيئة

مواعيد الغلق المقررة طبقا لقرار الوزارة التنمية المحلية 

وقال محمد العوضي إنه  يتابع مع  نائبيه  لشئون البيئة والمدينة نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القرويه مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بمدينة الإبراهيمية بمواعيد الغلق المقرره لها والتى تحددت وفق قرار وزارة التنمية المحلية رقم (٤٥٦) لسنه٢٠٢٠ بأن تكون الحادية عشر مساءً حسب التوقيت الصيفي طوال الأسبوع في حين تزداد لمدة ساعة يومي الخميس والجمعة لتكون الساعة الثانية عشر صباحا هذا وقد رافقهم طارق سليمان وكيل قسم العلاقات العامة

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الموجة 21 للإزالات والشكر للتضامن الاجتماعي 

وأضاف تم مناقشة عرض موقف الموجه رقم ٢١ من الإزالات والمستمرة حتى ٢٤ يوليو من هذا العام وعرض خطة الإدارة الصحية من مكافحة الباعوض ومقاومة يرقات الباعوض وعرض موقف إدارة الأوقاف من الحالة الإنشائية للمساجد كما تم مناقشة عرض خطة إدارة التموين وموقف الإدارة الزراعية من التعديات على الأرض الزراعية وعرض موقف النظافة بنطاق المدينة والوحدات المحلية وكما وجه العوضى الشكر  الشكر والتقدير إلي حلمي شمالي مدير إدارة التضامن الإجتماعي ولرؤساء جمعيات تنمية المجتمع بالإبراهيمية والحلوات والحبش على حسن تعاونهم في مساعدة منكوبي حريق قرية الحبش كما قدم الشكر للمحاسب محمد الحفناوى ضيف شرف المجلس علي حسن تعاونه مع الجهات التنفيذية

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مركز ومدينة الإبراهيمية المهندس محمد العوضى عمر محمد عمر ممراقب الاغذية عرض اللحوم الطارجة المرور على الباعة الجائلين المهندس اسامة عبدالجواد هانم ابلااهيم المفتش بادارة تموين الابراهيمية

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