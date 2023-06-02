محاكمات المشاهير في أسبوع، حبس مرتضى منصور 3 شهور، وبراءة لوشا من تهمة الخطف والابتزاز

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر مايو 2023.

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية خطف طفل وابتزاز والدته.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بحلوان إلى جلسة 25 يونيو.

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قضت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

قضت محكمة أسرة مدينة نصر بانقضاء دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه لسداد الفنان مليون و761 ألف جنيه للممثلة زينة.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية، وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه، وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد، بتخفيف عقوبة محمد وزيري وكيل أعمال هيفاء وهبي إلى الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، كما برأته من تهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.

قضت محكمة جنح الهرم خلال معارضة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، بالتأجيل لجلسة ٢١ يونيو.