الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة في المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة، منها (7) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1163) مسجدًا منها (939) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(224) مسجد صيانة وتطوير.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية



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مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب



مديرية أوقاف الجيزة

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر



مديرية أوقاف القليوبية

7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول



ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف قنا

1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي





ونشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣م: احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م: الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

ونشرت وزارة الأوقاف خطتها في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، والتوعية بما يتناسب مع المواسم المتنوعة خلال العام، ومنها موسم الحج وبيانها كالتالي:



أولًا: تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج، وعددها (112) مجلس إفتاء.

ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج.

ثالثًا: تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج، وذلك على النحو التالي:

1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م

2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م

3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م

رابعًا: في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر ووزارة الأوقاف، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م،بعد صلاة المغرب، وذلك بعدد ( 1000 ) مسجد، وبمشاركة ( 1000 ) إمام من الأوقاف، و( 1000 ) واعظ من الأزهر الشريف، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية:

1 - الحج مدرسة إيمانية - 13 يونيو ٢٠٢٣م

2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م

3 - سنن العيد وآدابه - 27 يونيو ٢٠٢٣م



خامسًا: الأسبوع الثقافي الدعوي:

تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان ( فقه الحج )، وذلك على النحو التالي:



م - اليوم - الموضوع

1. - الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج ؟

2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير

3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية

4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر.