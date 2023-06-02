الجمعة 02 يونيو 2023
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ناسا تقرر تأجيل أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء ستارلاينر، وتكشف الأسباب

وكالة ناسا، فيتو
وكالة ناسا، فيتو

وكالة ناسا، قررت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس تأجيل إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء ستارلاينر" التابعة لشركة بوينج والتي كان من المزمع إطلاقها خلال شهر يوليو المقبل.

أسباب تأجيل رحلة ناسا

وأوضحت “ناسا” أن الإطلاق أُلغي للسماح لها ولشركة بوينج "بتخصيص بعض الوقت لمعالجة المشاكل المستجدة مؤخرا"، لافتة إلى أنه تم تحديد المشكلات المتعلقة بالمظلات والدائرة الكهربية الخاصة بالمركبة الفضائية خلال المراجعات المتعمقة لستارلاينر الأسبوع الماضي لاعتماد الرحلة المأهولة.

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واكتشف المهندسون خلال مراجعتهم الوصلات داخل نظام المظلة للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة، أن الشريط المستخدم لحماية الأسلاك من الاحتكاك قابل للاشتعال.

ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للرحلة التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية.

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وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رحلة تجريبية مأهولة مركبة الفضاء ستارلاينر شركة بوينج

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