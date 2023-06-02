الجمعة 02 يونيو 2023
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منوعات

في مديح الغموض.. ناسا ترسل قصيدة إلى قمر المشتري

كوكب المشتري، فيتو
كوكب المشتري، فيتو

أعلنت الشاعرة الأمريكية آدا ليمون، قصيدتها التي ستحلق إلى قمر المشتري الذي يعرف باسم "أوروبا" ضمن مهمة "أوروبا-كليبر" التابعة لناسا.

 

ووفق تقرير نشره موقع "أكسيوس" تستخدم الشاعرة في قصيدتها "الماء" كتورية تربط الأرض بقمر أوروبا، خاصة أن قشرة جليدية تحيط بهذا القمر.

 

وقالت الشاعرة ليمون التي حصلت على لقب شاعرة الولايات المتحدة، في عام 2022، بقصيدتها: "نحن مخلوقات برهبة دائمة، لدينا فضول للجمال، وأوراق الشجر والزهور، في الحزن والسرور والشمس والظلال".

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وأضافت "ليس الظلام الذي يوحدنا.. ليست المسافة الباردة في الفضاء، ولكن قربان الماء في كل قطرة مطر.. أيها القمر الثاني.. نحن أيضا خلقنا من المياه والبحار الشاسعة والغريبة".

وتعتبر ليمون أول امرأة من أصول لاتينية ومكسيكية تحصل على لقب "شاعرة الولايات المتحدة"، بحسب موقع "شير أميركا".

 

وستقوم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنقش القصيدة التي أسمتها "في مديح الغموض: قصيدة لأوروبا" بخط يد الشاعرة على المركبة الفضائية التي ستنطلق في مهمتها، في أكتوبر من عام 2024.

 

كما تتيح ناسا عبر موقعها الإلكتروني التسجيل للراغبين في تسجيل أسمائهم لترسل أيضا لقمر أوروبا.

 

وسترسل ناسا في مهمتها التي ستصل فيها قمر أوروبا لتسجيلات موسيقى وأصوات حيوانات، وخرائط للمجرة تظهر مكان الأرض في الفضاء.

 

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت ناسا أن المركبة الفضائية "جونو" استطاعت الوصول إلى "أوروبا" لتصبح في أقرب نقطة منذ عقدين بأكثر من 350 كلم.

 

وكانت مركبة الفضاء "جاليليو"، التابعة لناسا، قد استطاعت الاقتراب من هذا القمر، في عام 2000.

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