عبد الله أحمد عبد الله يتحدث عن رئيس التحرير الوهمي في المطرقة

بدأت بحديث خالتى أم اسماعيل

في مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 1930 صدرت مجلة المطرقة ” في عهد رئيس الوزراء إسماعيل صدقى، وقد حققت المجلة رواجا كبيرا لتضمنها النكتة والفكاهة، وكما كتب الناقد عبدالله احمد عبدالله ـ الشهير بميكى ماوس عن المجلة في مؤلفه " حكايات ميكى ماوس " يقول:



خرجت مجلة المطرقة الفكاهية الأسبوعية لصاحبها احمد شفيق في 12 صفحة وتباع بخمسة مليمات، وكانت لسانا شعبيا لحزب الوفد تنشر الأزجال التي تسخر من اسماعيل صدقى باشا وتهلل لحزب الوفد وأعوانه، وانتشرت مجلة المطرقة وبلغ توزيعها عشرين الف نسخة بعد ان وجد فيها القارئ والرأى العام لسانه الساخر الذى يشبع رغبته في البوح والانتقام من صدقى وحكومته بالتريقة عليه.

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مجلة فكاهية تفتقر إلى الكاريكاتير

وأضاف عبدالله أحمد عبدالله:تألقت في مجلة المطرقة أقلام مصرية عرفت بكتاباتها الساخرة منهم حسين شفيق المصرى، محمد مصطفى حمام، عبد السلام شهاب، أبو عبده وابن الليل، وقد أدت المطرقة رسالتها بالرغم من ضعف امكانياتها لكنها كانت تفتقر الى الكاريكاتير، فكان أولى بها كمجلة فكاهية ان تقوم على الكاريكاتير.

الكتابة الساخرة

وأكمل عبدالله أحمد عبدالله بدأ أحمد شفيق صاحب المطرقة حياته عامل طباعة اشترى مطبعة بشارع بورسعيد وصدرت المجلة وتعطلت كثير بسبب مصادرتها من جانب حكومة صدقى،وبسبب استدعاء محررو المجلة المستمر الى التحقيقات القضائية وكان يتم القبض على رئيس التحرير أيضا، كان يتم تغيير رئيس التحرير باستمرار حتى ان شباب الوفد كان يتطوع منهم واحدا لرئاسة تحرير المجلة دون ممارسة لواجبات المنصب ويكون مستعدا للسجن بحماس التعصب للحزب او املا في الشهرة، بينما كان رئيس التحرير الفعلى للمجلة حسين شفيق المصرى ومحمد مصطفى حمام الذان كانا ميولهما الشخصية مع حزب الوفد وعرفوا بالكتابة الساخرة التي تتفق وسياسة تحرير المجلة، ولديهم ايمان شديد باهداف مجلة المطرقة.

من هنا كانت المطرقة اول مجلة عرفت فكرة رؤساء تحرير الظل الوهميين الذين لا تتجاوز مهمتهم في صحيفته اكثر من ظهور أسماءهم على ترويسة المجلة.

حديث خالتى أم إسماعيل

وكان مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد دائم اللقاء بصاحب المطرقة والتصوير بجانبه في لقطة تنشر بالمجلة فتزيد المطرقة من حملتها على صدقى وحكومته فكانت صورته متصدرة دائما المجلة الى جانب أبواب المجلة الثابتة التي كان اشهرها: حديث خالتى ام إسماعيل، المشعلقات، المشهورات وهى قصائد من الشعر الحلمنتيشى التي برع في كتابتها حسين شفيق الصرى وكان يكتبها بالرمز منتقدا الأوضاع بأسلوب ساخر، القهوة البلدى، ع الارغول، ميدان الزجل، التعليق على الاخبار وهى تحرر بأسلوب القافية.

تعريف بالكاتب

الناقد عبد الله أحمد عبد الله ـ كاتب المقال ـ مؤرخا فنيا للاحداث كتب مقالاته ومذكراته في اغلب الصحف والمجلات، كاتب ساخر ولد بحي باب الشعرية بالقاهرة، وكان يوقع مقالاته باسم ميكي ماوس.