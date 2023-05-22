الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا

موعد سفر منتخب مصر
موعد سفر منتخب مصر الأوليمبي إلى المغرب، فيتو

المنتخب الأوليمبي، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أحد يومي 16 أو 17 يونيو المقبلين، للسفر إلى المغرب، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام هناك في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 

موعد مباراتي المنتخب الأوليمبي أمام غانا وغينيا

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي يوم 15 يونيو المقبل موعد للمباراة الأولى أمام منتخب غانا الأوليمبي باستاد الإسكندرية، على أن تقام المباراة الودية الثانية أمام منتخب غينيا أحد يوم 21 يونيو في العاصمة المغربية الرباط، في أخر تجارب المنتخب الأوليمبي الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

 

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الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، ثلاث خطابات رسمية إلى منتخبات غانا والكونغو وغينيا، يطلب مواجهاتها وديا خلال معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر الشهر المقبل.

 

وجاءت مخاطبة المنتخبات الثلاثة فقط، كونها تمثل منتخبات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في حين يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات مالي والجابون والنيجر.

 

الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، مدينة برج العرب بالإسكندرية، لإقامة معسكر المنتخب الأوليمبي، المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، إستعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

 

موعد معسكر المنتخب الأوليمبي

وتابع المصدر، أن المعسكر المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، سيبدأ في برج العرب بالإسكندرية، وسيتخلله مباراة ودية دولية أمام غانا، على أن يستكمل المعسكر في المملكة المغربية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتخلله مباراة ودية أخرى أمام منتخب غينيا.

 

ميكالي يناقش ترتيبات معسكر أمم أفريقيا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي اجتماعا الأربعاء قبل الماضي بحضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".
 

ويلعب المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

 

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

 

منتخب مصر حامل اللقب

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

 

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. 

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