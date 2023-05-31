الأربعاء 31 مايو 2023
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منوعات

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

وكالة ناسا، فيتو
وكالة ناسا، فيتو

عقدت وكالة  ناسا أولى اجتماعاتها العلنية اليوم الأربعاء، حول الأجسام الطائرة المجهولة "يوفو"، بعد عام على بدء دراسة المشاهد غير المفسرة، المنتشرة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

وبثت وكالة الفضاء في الجلسة التي استغرقت عدة ساعات، بمشاركة لجنة من الخبراء المستقلين، عبر بث مباشر.

ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس، كان الباحثون 16 عالما وخبيرا، اختارتهم ناسا، بينهم رائد الفضاء الأمريكي المتقاعد سكوت كيلي، أول أمريكي يقضي قرابة العام في الفضاء.

وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع لم يشتمل على أي بيانات عسكرية سرية، وعقد في مقر وكالة ناسا في واشنطن، وأن الجماهير شاركت عن بعد.

وصرح رئيس اللجنة ومدير مؤسسة "سيمونز" عالم الفيزياء الأمريكي ديفيد سبيرجل، أن الدراسة التي يجريها فريق البحث هي الخطوة الأولى في محاولة تفسير المشاهد الغامضة التي تمت رؤيتها في السماء، والتي أطلقت عليها وكالة ناسا اسم الظواهر الجوية المجهولة.

وأوضح، أن مجموعة من الخبراء تبحث في المعلومات المعلنة المتاحة حول هذه الظواهر، لفهم ما يحدث في السماء.

وأفاد الموظف في وكالة ناسا دان إيفانز، بتعرض عدد من أعضاء اللجنة "للإساءة عبر الإنترنت" لوجودهم ضمن فريق البحث، مشيرا على أن فريق أمن ناسا يتعامل مع الأمر.
 

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