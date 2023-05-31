ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة
عقدت وكالة ناسا أولى اجتماعاتها العلنية اليوم الأربعاء، حول الأجسام الطائرة المجهولة "يوفو"، بعد عام على بدء دراسة المشاهد غير المفسرة، المنتشرة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة
وبثت وكالة الفضاء في الجلسة التي استغرقت عدة ساعات، بمشاركة لجنة من الخبراء المستقلين، عبر بث مباشر.
ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس، كان الباحثون 16 عالما وخبيرا، اختارتهم ناسا، بينهم رائد الفضاء الأمريكي المتقاعد سكوت كيلي، أول أمريكي يقضي قرابة العام في الفضاء.
وبحسب الوكالة، فإن الاجتماع لم يشتمل على أي بيانات عسكرية سرية، وعقد في مقر وكالة ناسا في واشنطن، وأن الجماهير شاركت عن بعد.
وصرح رئيس اللجنة ومدير مؤسسة "سيمونز" عالم الفيزياء الأمريكي ديفيد سبيرجل، أن الدراسة التي يجريها فريق البحث هي الخطوة الأولى في محاولة تفسير المشاهد الغامضة التي تمت رؤيتها في السماء، والتي أطلقت عليها وكالة ناسا اسم الظواهر الجوية المجهولة.
وأوضح، أن مجموعة من الخبراء تبحث في المعلومات المعلنة المتاحة حول هذه الظواهر، لفهم ما يحدث في السماء.
وأفاد الموظف في وكالة ناسا دان إيفانز، بتعرض عدد من أعضاء اللجنة "للإساءة عبر الإنترنت" لوجودهم ضمن فريق البحث، مشيرا على أن فريق أمن ناسا يتعامل مع الأمر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.