الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حالة الطقس، تستمر حالة عدم الاستقرار غدا الجمعة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تستمر الأجواء شديدة الحرارة.

ومن المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية فى التحسن يوم السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتختفى الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتعود الشبورة المائية الصباحية.

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بوادي النطرون


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وتوقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس والصعيد.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربيةو شمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

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