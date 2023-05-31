الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

طارق عبد العزيز يتعرض لأزمة صحية

الفنان طارق عبد العزيز،
الفنان طارق عبد العزيز، فيتو

تعرض الفنان طارق عبد العزيز  لأزمة  صحية بشكل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية، حسبما أعلن الفنان حمزة العيلي.

وقال “حمزة" من خلال موقع “فيس بوك::” حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبد العزيز  ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يارب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب.

 

مسلسل راجعين يا هوى

وفي سياق آخر، شارك الفنان طارق عبد العزيز في مسلسل راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي والذي عرض في شهر رمضان من هذا العام.

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وتدور فكرة مسلسل "راجعين يا هوى" في إطار درامي كوميدي، حول مجموعة أشقاء تحدث بينهم خلافات بسبب الميراث المتمثل في قصر كبير، في الوقت الذي يعود فيه شقيقهم "بليغ" إلى مصر من الخارج بعد تراكم الديون عليه، في محاولة منه لسداد ديونه، فيتطور الأمر بينهم ليصل إلى خلافات كبيرة. والمسلسل في الأساس كان مسلسلًا إذاعيًّا للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وتم الاتفاق مع ورثته على تحويله لمسلسل تليفزيوني من خلال المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ليعود اسم الكاتب الراحل للشاشة بعد سنوات كثيرة من وفاته.

وقام بالبطولة خالد النبوي مع النجمة اللبنانية نور، وشارك مع الثنائي في بطولة المسلسل كل من: هنا شيحة، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام جمال، جلا هشام، ومجموعة من الفنانين الشباب، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وقام بإعداده للدراما محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

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