شريف عبد المنعم لـ فيتو: الإعارة الحل الأمثل لمحمود كهربا

شريف عبد المنعم، قال شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق: إنه يجب خروج محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق

وأضاف شريف عبد المنعم في تصريحات لفيتو: أتصور أن خروج كهربا على سبيل الإعارة إلى إحدى الدوريات الخليجية سوف يكون الحل الأمثل له من ناحية دفع الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك وكذلك من ناحية تتطور حالته الفنية والتركيز داخل الملعب أكثر خلال الفترة المقبلة والبعد عن الضغوط التى يتعرض لها خلال الفترة المقبلة.

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وواصل عبد المنعم تصريحاته قائلًا: “كهربا أجاد مع الأهلى بشكل كبير وكان له دور كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة في جميع البطولات وأتصور أنه خروجه إلى الإعارة سوف يساهم في تطور مستواه الفني وسوف يقدم اضافه أكبر مع الأهلى خلال الفترة المقبلة”.

موقف وزير الرياضة من شكوى الزمالك ضد كهربا والأهلي

وعلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على لجوء نادي الزمالك ضد الأهلي ونجم الأحمر محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "من حقهم".

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "شكوى نادي الزمالك ضد الأهلي وكهربا في الفيفا، حق طبيعي لأنه في الإطار الفني".

ولفت إلى أن مسئولية وزارة الشباب والرياضة مراقبة الأندية وعدم التدخل في شئونها، ولكن في حال ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقا للقانون

وعلق المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات حول ما تداول من تخفيض عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بتخفيضها لـ6 مباريات بدلًا من 12 مباراة مع تغريمه ماليًا مليون جنيه حسبما أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال المستشار عادل الشوربجي في تصريحات خاصة: اللجنة لم تجتمع حتى الآن ليتم تخفيض العقوبة من عدمها.

وتابع الشوربجي: كل ما أثير عبارة عن تكهنات بتخفيض العقوبة ولكن اللجنة لم تحدد اجتماعًا من الأساس حتى يتم مناقشة الأمر.

وكشف المستشار عادل الشوربجي: أن اجتماع اللجنة سيكون بعد يوم 25 يونيو المقبل بعد النظر في دعوى حل لجنة الانضباط من محكمة القضاء الإداري.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة 25 يونيو للحكم.

وأعلن النادي الأهلي في بيان يوم 23 مايو ترك الخصومة في الدعوى "استجابة لما طرحه مؤخرًا، بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية".



وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب "عثمان" في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن، واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذكر عثمان في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.