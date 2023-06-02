صلاة الغائب اليوم.. وفاة والد المخرجة مريم أحمدي

أعلنت المخرجة مريم أحمدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والدها.



وفاة والد المخرجة مريم أحمدي

وكتبت المخرجة مريم أحمدي:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي.. وسوف تقام صلاة الجنازة على والدي الغائب اليوم الجمعة ٢ يونيو عقب صلاة الجمعة من مسجد قرية سيتي فيو - الطريق الصحراوي وسيقام العزاء يوم السبت ٣ يونيو بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

Advertisements

المخرجة مريم أحمدي

مريم أحمدي مخرجة شابة بدأت مشوارها مبكرًا بإخراجها مسلسل "أنا عشقت" بطولة أمير كرارة عام 2014، وبعدها قدمت مسلسل "الحرباية" مع اللبنانية هيفاء وهبي عام 2017.

ثم تولت إخراج حكاية "لازم أعيش" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" بطولة جميلة عوض وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر، وعرض لها مؤخرًا مسلسل "60 دقيقة" من 9 حلقات على إحدى المنصات بطولة ياسمين رئيس ومحمود نصر وسوسن بدر.