الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

نقابة السينمائيين تعلن وفاة والد المخرج خيري سالم

المخرج خيري سالم،
المخرج خيري سالم، فيتو

أعلنت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن وفاة والد المخرج خيري سالم.


وفاة والد المخرج خيري سالم 

ونشرت النقابة بيانا قالت فيه: "نقابة المهن السينمائية تنعى والد الزملاء المخرجين خيري ومحمد ووليد وكمال سالم".

وتابعت: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان..  العزاء الجمعة 2 / 6 / 2023 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين".

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أعمال المخرج خيري سالم

ويذكر أن خيري سالم عمل مخرجًا في عدد كبير من الأعمال ومن بينها الاختيار، من أجل زيكو، كلبش، في اللالا لاند، أبو البنات، فرق توقيت، قلوب، فاصل ونعود، إحنا اتقابلنا قبل كده، الوعد، 45 يوم، حرب إيطاليا، سهر الليالي، النعامة والطاووس وغيرها من الأعمال.

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