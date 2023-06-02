الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

تصرف يخطف القلوب من الأميرتين سلمي وإيمان في حفل زفاف ولي العهد الأردني (صور)

زفاف ولي عهد الأردن،
زفاف ولي عهد الأردن، فيتو

زفاف ولي عهد الأردن، خطفت الأميرتان سلمى وإيمان، شقيقتا الأمير الحسين القلوب عند دخولهما برفقة العروسة رجوة آل السيف إلى قصر زهران.

وأظهرت الأميرتان تواضعًا شديدًا واهتمامًا بالعروس، وحرصتا على ترتيب فستانها طول فترة الدخول من باب القصر حتى الشرفة التي عقد بها القران.

وحظيت هذه المشاهد العفوية باهتمام الأردنيين والجمهور حول العالم الذي تابع الحفل المذاع مباشرة.

 

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وعُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، الخميس، في قصر زهران.

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وأشرف على عقد قران ولي العهد الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقًا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في مارس الماضي.

 

وتم عقد قران ولى العهد الأردني، بحضور 140 شخصًا، بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف.

 

الأميرة رجوة الحسين

ومنحت رجوة الحسين، قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.

 

ونشر الديوان الملكي الأردني على موقعه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

 

تاج الأميرة رجوة

ووشح تاج الأميرة رجوة الحسين الذي ارتدته في حفل زفافها مساء أمس، على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بعبارة "رجوة من الله".

 

وتحمل العباراة معنى الاسم اللغوي الذي يعني رجوة واحدة أو الأمنية الوحيدة، ورجاء شيء ما يعني انتظار البشرى والسعادة وتحقيق الحلم، وقدوم الخير.

 

وكانت جلالة الملكة رانيا العبدالله قد قالت في حفل الحناء "رجوة أحلى رجاء مني لرب العالمين لسمو الأمير الحسين".

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