الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

زفاف ولي العهد الأردني، لحظة تقطيع كعكة الزفاف خلال مأدبة عشاء قصر الحسينية (فيديو)

حفل زفاف ولي العهد
حفل زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

زفاف ولي العهد الأردني، أظهر مقطع فيديو مصور لحظة قيام ولي العهد الأردني بتقطيع كعكة الزفاف، وتفاعل الملك وولي العهد مع ضيوف الحسينية

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وعُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، الخميس، في قصر زهران.

 

وأشرف على عقد قران ولي العهد الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في مارس الماضي.

 

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وتم عقد قران ولى العهد الأردني، بحضور 140 شخصا، بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف.

 

الأميرة رجوة الحسين

ومنحت رجوة الحسين، قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب الإرادة الملكية الأردنية.

 

ونشر الديوان الملكي الأردني على موقعه: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

 

أبرز حضور حفل زفاف ولي العهد الأردني

ووصل قادة ومسئولو العديد من الدول إلى عمّان، لحضور حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والآنسة رجوة خالد السيف.

وفيما يلي أبرز أسماء القادة والمسئولين الحاضرين لحفل الزفاف.

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

- والدة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر.

- نجل ولي العهد البحريني عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

- رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين سلمان بن أحمد آل خليفة.

- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

- ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- ملك ماليزيا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

- وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

- حرم الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي وابنتها آية السيسي.

- المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- ولي العهد النرويج الأمير هاكون.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورج الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

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