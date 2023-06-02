عبد الفضيل: كولر لديه مهمة خاصة مع لاعبي الأهلي قبل الوداد.. وهذه توقعاتي للمباراة

دوري أبطال أفريقيا، أكد شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر لديه مهمة خاصة تتمثل في رفع الروح المعنوية للاعبين، بالإضافة إلى تحفيزهم قبل مواجهة الوداد المغربي، خصوصًا أنهم خسروا لقبين لصالح المنافس، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية والتركيز من العوامل الهامة للنهائي.

وقال عبد الفضيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كولر سيعمل على الأمور الإيجابية وتحفيز لاعبيه، بالإضافة للجانب الفني ودراسة المنافس بشكل جيد، وإعطاء تعليمات خاصة لكل عناصر الفريق من أجل استغلال نقاط ضعف الوداد".

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وأضاف: "سيكون هناك تعليمات خاصة للاعبي الوسط والهجوم، باستغلال أي ثغرات وخلق مساحات في دفاع الوداد، وتحركات كهربا تكتيكيًا في الفترة الماضية ساهمت في تألق بيرسي تاو وحسين الشحات، وكولر سيقوم بتحفيظ لاعبيه جمل تكتيكية خلال المران".

وواصل: "هناك أمور أيضًا يجب الانتباه لها من جانب خط الدفاع، وفرض رقابة لصيقة على المهاجمين، والأهلي لن يفتح خطوطه ولابد من وجود اتزان بين الدفاع والهجوم، والمطلوب عدم استقبال أهداف".

وختم: "أتوقع فوز النادي الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي على قناة اون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضًا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عديدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

الأهلي والوداد

_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الآن 20 هدفًا بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022