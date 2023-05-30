البامية تسجل 35 جنيهًا، أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الخضروات بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الموافق الثلاثاء، وذلك حسب آخر الاسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

وارتفع بعض أسعار الخضروات خلال الأيام الأخيرة الماضية وانخفض الآخر، حيث سجل سعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو الواحد، كما جاء سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو بدلا من 8 جنيهات والبصل 15جنيها وارتفع الجزر إلي 10 بدلا من 7 جنيهات وانخفض سعر الطماطم إلى 5 بدلًا من 8 جنيهات، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة البحيرة.

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ننشر أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الخضروات.

وسجلت أسعار الخضروات التالي

الطماطم 5 جنيهات.

البطاطس 8 جنيهات

البصل من 15جنيهات

الباذنجان الرومي 10 جنية

الباذنجان الطويل الاسود 10 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 15جنية

الفلفل الرومي الألوان 45 جنيهًا

الفلفل الحامي البلدي 15 جنيهات

الخيار البلدي 10 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الجزر 10 جنيهات

الكرنب 15 جنيها

البامية 35 جنيها

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

الثوم 50 جنيها.

كما ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـالمحافظة، وذلك حسب آخر الاسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاع في بعض الأنواع وانخفاض في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 68 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 77 إلي 80 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 110 جنيهات للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 85 للكيلو الواحد والرومي الأسمر 120 جنيها والأبيض 100 للكيلو الواحد والبط السوداني 120 جنيها والبط الفرنساوي 85 جنيهًا والبط المولار 100 جنبها للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنية، بينما سجل الارانب 90 جنيها وكيلو البانية بسعر 150 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 75 وزوج الحمام بسعر 85 جنيها.