عبد الرحمن عزام، رحيل المناضل التاريخي للقضايا العربية والإسلامية

في مثل هذا اليوم من عام 1976 توفي عبد الرحمن عزام، أول أمين عام جامعة الدول العربية، والسياسي والمناضل التاريخي للقضايا العربية والإسلامية.

عن حياة ونشأة عبد الرحمن عزام

ولد عبد الرحمن عزام عام 1893، في قرية الشوبك الغربي بمحافظة الجيزة، ودرس الطب في مصر، وقاتل مع العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، ثم سافر إلى ليبيا ليشارك في القتال ضد الإيطاليين، حيث أصبح مستشار الجمهورية الطرابلسية.

في 1923 عاد إلى مصر وبعدها بعام واحد انتخب في مجلس النواب المصري، وفي 1936م عينه الملك فاروق الأول وزيرا مفوضا وممثلا فوق العادة للمملكة المصرية، وفي 1939م أصبح وزير أوقاف في وزارة علي ماهر باشا.

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شارك في الوفد المصري لمؤتمر فلسطين في لندن سنة 1939، وكان أحد أعضاء وفد مصر لوضع ميثاق جامعة الدول العربية، ومن 22 مارس 1945م إلى 1952 تولى أمانة عام جامعة الدول العربية، بعد ذلك سافر إلى السعودية حيث عمل مستشارًا في النزاع المتعلق بواحة البريمي حتى عام 1974م.

عبد الرحمن عزام وقبل إنشاء الجامعة العربية دعا مصر إلى إنشاء قوات مسلحة شعبية وأقنع بذلك علي ماهر باشا عندما كان رئيسا للوزارة وأنشئت هذه القوات تحت اسم «الجيش المرابط» والمصريون الذين عاصروا إنشاء هذا الجيش يعرفون كيف فزع الإنجليز من هذا الاتجاه الخطر عليهم وكيف سعوا إلى إلغائه حتى نجحوا في إقالة علي ماهر وإخراج عبد الرحمن عزام من الوزارة واضطهاده شخصيًّا في أقسى فترة مرت في حياته.

عبد الرحمن عزام والجامعة العربية

لا يمكن أن يذكر عبد الرحمن عزام دون أن تذكر الجامعة العربية، فهو أول أمين، وهو أحد الداعين للتحالف الإسلامي، ووحدة الأمة الإسلامية والعربية على أساس التكامل.

في نظر الكثيرين، كتابات عبد الرحمن عزام ومؤلفاته، وضعت الأسس الفكرية لهذا التكامل ويكفي أن نذكر كتاب الرسالة الخالدة وكتاب محمد بطل الأبطال.

كان عبد الرحمن عزام، طالبًا بكلية الطب بجامعة لندن عندما دعا الخليفة للجهاد في حرب البلقان قبيل الحرب العالمية الأولى فلبى الطالب الشاب نداء الجهاد وسارع إلى ميدان القتال تحت الراية الإسلامية في البلقان.

وعندما ثار شعب ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي الذي يهاجمه وضد الإستعمار الإنجليزي الذي يساعده من قواعده في مصر وكانت الدولة العثمانية الإسلامية تمد الثوار وغيرهم بالسلاح والمال والرجال سارع عبد الرحمن عزام بالانضمام إليهم وحمل السلاح معهم ضد الطليان والإنجليز.

توفي عبد الرحمن عزام باشا في مصر عن عمر يناهز إحدى وثمانين سنة.

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