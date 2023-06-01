رقم مميز لـ "محمد أوناجم" قبل مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

بات محمد أوناجم نجم الوداد البيضاوي المغربي، هو اللاعب الوحيد المتبقي من جيل 2017 الذي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي.

وكان محمد أوناجم وراء تمريرة هدف التعادل الذي سجله أشرف بن شرقي على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، والتي انتهت 1/1، علما بأنه تعرض للإصابة بعدها وتغيب عن مباراة الإياب التي فاز بها الوداد 0/1 سجله وليد الكرتي لاعب بيراميدز الحالي.

رقم محمد أوناجم المميز

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، لعب محمد أوناجم رفقة الوداد في دوري أبطال أفريقيا، 61 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 16 آخرين، كما تلقى 5 بطاقات صفراء.

Advertisements

ويعد محمد أوناجم أكثر لاعب يخوض مباريات في دوري الأبطال بالجيل الحالي لفريق الوداد البيضاوي، وسيعود لمواجهة الأهلي في النهائي هذا الموسم بعد نسخة 2017.

وكان البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب الوداد، قد أعاد أوناجم لتشكيل الفريق بعد خلافات عاشها اللاعب مع المدرب السابق خوان كارلوس جاريدو.

كما منح فاندنبروك شارة القيادة لأوناجم مؤخرا أمام المغرب التطواني بالدوري، ليهتف الجمهور كثيرا باسمه ليحمل علم النادي بعدها وهو يجهش بالدموع.

محمد أوناجم، فيتو

مواجهات الوداد أمام الأندية المصرية في القاهرة

ولعب الوداد البيضاوي المغربي، 10 مواجهات سابقة على الملاعب المصرية، قبل موقعة الأحد المرتقبة أمام النادي الأهلي، وحقق انتصارا وحيدا وتلقى 5 هزائم وتعادل 4 مباريات.

وكانت الزيارة الأولى لفريق الوداد إلى مصر لخوض مباراة رسمية يوم 7 فبراير 2003 ولعب ضد الزمالك باستاد القاهرة في كأس السوبر الأفريقي، وتلقى الوداد الهزيمة بنتيجة (3-1) بعدما سجل محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم ثلاثية الزمالك وأحرز الإيفواري جويليمي داه زادي هدف الوداد.

ولعب الوداد ضد مضيفه الإسماعيلي في ذهاب دور الـ16 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2007، وخسر الفريق المغربي (2-0) عن طريق أحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد.

وحل الوداد ضيفا للمرة الثالثة يوم 3 مارس 2008 ولعب ضد طلائع الجيش في مرحلة المجموعات لدوري أبطال العرب وتعادلا بدون أهداف على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

وذهب الوداد لمواجهة الأهلي بإستاد الكلية الحربية يوم 17 يوليو 2011 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتعادل الفريقان بنتيجة (3-3) في لقاء سجل خلاله للأهلي عماد متعب ووائل جمعة والموريتاني دومينيك دا سيلفا وأحرز للوداد شريف عبد الفضيل في مرماه ومحسن ياجور (هدفين).

الوداد عاد لزيارة مصر ولكن هذه المرحلة لعب في ستاد برج العرب بالإسكندرية وواجه الأهلي وتعادلا بدون أهداف في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.

وعاد الوداد لمواجهة الزمالك في نفس النسخة بمباراة ذهاب نصف النهائي وتلقى الهزيمة برباعية دون رد سجلها شيكابالا وأيمن حفني ومصطفى فتحي وباسم مرسي.

ولعب الوداد ضد الأهلي باستاد برج العرب في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2017 وخسر بنتيجة (0-2).

ثم عاد الفريق البيضاوي لمواجهة الفريق الأحمر في ذهاب الدور النهائي لنسخة 2017 وتعادلا بنتيجة (1-1) وأحرز للأهلي مؤمن زكريا وسجل للوداد أشرف بن شرقي.

وحل الوداد ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وخسر الفريق المغربي بنتيجة (1-3) وسجل للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم وأحرز للوداد زهير المترجي.

وكانت الزيارة الأخيرة للوداد في الملاعب المصرية باستاد القاهرة، وتحديدا أمام الزمالك بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2022 وفاز بهدف سجله يحيى جبران من ضربة جزاء.