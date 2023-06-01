محافظ الغربية يعلن بدء إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الدكتور حسام المغازي استشاري الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس عبد الرحمن أبو زيد، العقيد عبد الحميد سيد، العقيد أحمد الجمل، المهندس محمد علاء.

وخلال اللقاء ناقش رحمي والمغازي الجدول الزمني لإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، والمصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتبا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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وعقب اللقاء قامت الشركة بمعاينة الأرض واستلام الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال والتي ستستغرق عامين من تاريخ البدء، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



وخلال الجولة بحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهًا بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.

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والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من رصف شارع سكة المحلة وكورنيش طنطا بمراحله الخمسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب رفع كفاءة مزلقان الجميل، ضمن خطتها لرفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،على دعوة وتكريم المعلم نادر عزيز علي الصفطي مدير مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية.

جاء ذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية العام، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه رحمي الشكر لمدير المدرسة، والذي يعتبر نموذجًا مشرفا للمعلم الذي يحرص على توفير الجو المناسب للعملية التعليمية وخاصة أداء الامتحان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والعطاء ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة في جميع القطاعات ليكونوا نموذجا يحتذى به من الجميع.

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يذكر أن محافظ الغربية أثناء مروره صباح اليوم على عدد من المدارس بالمحلة وسمنود، لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، لاحظ انتظام وانضباط اللجان بالمدرسة وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط الموضوعة.