محافظ الغربية يجازي رئيس الوحدة المحلية بأبشواي بسبب تراكم المخلفات داخل الشوارع

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة مفاجئة لقرى مركز قطور، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى أبشواي الملق، سماتاي، بلتاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع تلك القرى، وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات موجهًا بمجازة رئيس الوحدة المحلية بقرية أبشواي الملق، لتراكم المخلفات داخل شوارع القرية وعدم رفعها.

Advertisements

وأكد رحمي على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



وخلال الجولة بحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهًا بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.

-إعلانات-



والجدير بالذكر أن المحافظة قد انتهت من رصف شارع سكة المحلة وكورنيش طنطا بمراحله الخمسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب رفع كفاءة مزلقان الجميل، ضمن خطتها لرفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،على دعوة وتكريم المعلم نادر عزيز علي الصفطي مدير مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية.

جاء ذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية العام، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه رحمي الشكر لمدير المدرسة، والذي يعتبر نموذجًا مشرفا للمعلم الذي يحرص على توفير الجو المناسب للعملية التعليمية وخاصة أداء الامتحان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهد والعطاء ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل، مشيرًا إلى حرصه الدائم على تكريم النماذج المشرفة في جميع القطاعات ليكونوا نموذجا يحتذى به من الجميع.

-إعلانات-

يذكر أن محافظ الغربية أثناء مروره صباح اليوم على عدد من المدارس بالمحلة وسمنود، لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، لاحظ انتظام وانضباط اللجان بالمدرسة وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط الموضوعة.