تعرف على برنامج زيارة زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر غدا

كشفت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، عن برنامج زيارة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة غدا الجمعة إلى مصر والتي تستمر لمدة يومين.



برنامج زيارة جيل بايدن للشرق الأوسط



وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها:" أن زيارة جيل بايدن إلى مصر تأتي ضمن جولة تجريها زوجة الرئيس الأمريكي في المنطقة تستمر لمدة أسبوع تزور خلالها 4 دول بدأتها من الأردن، لحضور حفل زفاف ولى العهد، الأمير الحسين بن عبدلله".



وأضافت السفارة في بيانها:" أن زيارة جيل بايدن ستركز على تمكين الشباب والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز الشراكات والأولويات المشتركة في المنطقة".



وأشارت السفارة الأمريكيةـ في بيانها إلى أن جيل بايدن ستلتقي خلال زيارتها إلى مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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وفي السياق ذاته قالت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير سابق لها، إن جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكي للأمير حسين بن عبد الله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.



زيارة جيل بايدن للشرق الأوسط



ومن جانبها قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها إن جيل بايدن ستركز في زيارتها إلى الشرق الأوسط على حضور حفل الزفاف الملكي الأردني.



وأضافت الصحيفة الأمريكية أن زيارة السيدة الأولي في أمريكا إلى الشرق الأوسط هي ضمن رحلة طويلة بدأتها من أوروبا.



ووصلت جيل بايدن الأربعاء، إلى الأردن لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، في رحلة تستغرق 6 أيام تزور فيها مصر والمغرب والبرتغال.



وكشف مكتب جيل بايدن عن بعض التفاصيل لوكالة أسوشيتد برس، حيث ستكون هذه أول زيارة لبايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى.



ومن جانبها قالت المتحدثة باسم جيل بايدن، فانيسا فالديفيا:"تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".



وقالت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة".

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