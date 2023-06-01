غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الخميس، أن جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، ستصل إلى مصر غدا الجمعة في زيارة تستغرق يومين.



زيارة جيل بايدن إلى مصر



وقالت السفارة الأمريكية، إن زيارة جيل بايدن إلى مصر تأتي ضمن جولة تجريها زوجة الرئيس الأمريكي في المنطقة تستمر لمدة أسبوع تزور خلالها 4 دول بدايتها من الأردن.

وأوضحت السفارة في بيانها، أنه خلال زيارة جيل بايدن للمنطقة ستركز على تمكين الشباب والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز الشركات والأولويات المشتركة في المنطقة.

وأشار بيان السفارة الأمريكية إلى أن جيل بيادن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

وفي السياق ذاته قالت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها، أن جيل بايدن، ستروج لتعزيز تمكين النساء والشباب أثناء رحلتها القادمة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث ستزور الأردن لحضور الزفاف الملكي للأمير حسين بن عبد الله فى الأول من يونيو، وستزور مصر والمغرب والبرتغال.

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رحلة جيل بايدن إلى الشرق الأوسط



ووصلت جيل بايدن في وقت سابق من اليوم الخميس إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على رجوة آل سيف.

وأكدت وكالة أسوشيتد بريس، أن هذه هي الزيارة الأولى التي تجريها جيل بايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير الماضي.

ومن جانبها قالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسمها: "تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".



وقالت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة"..



وفي عمان، عاصمة الأردن، حضرت بايدن حفل زفاف صاحب السمو الملكي ولى العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والمهندسة المعمارية رجوة آل السيف، حيث تربط الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى صداقة عميقة وطويلة الأمد مع والدي ولي العهد، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.



وأوضحت الوكالة أنه عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، غالبًا ما التقى هو والملك عبد الله على الإفطار عندما سافر الملك إلى واشنطن لزيارة ابنه، الذي كان طالبًا في جامعة جورجتاون. كما زار عبد الله بايدن في منزله في ديلاوير بعد عودة بايدن إلى حياته الخاصة.



التقى الاثنان ثلاث مرات على الأقل منذ أن أصبح بايدن رئيسًا، مرتين في البيت الأبيض ومرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.



وفي مصر والمغرب، ستتواصل جيل بايدن مع النساء والشباب مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.



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