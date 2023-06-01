طريقة عمل الكرواسون، في البيت ألذ وأرخص

طريقة عمل الكرواسون، من الطرق التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت، وذلك لأن اسعار الكرواسون ارتفعت بشكل كبير، وفي نفس الوقت تراجعت جودته، وطريقة عمل الكرواسون من الطرق التي تجدها بعض ستات البيوت صعب التنفيذ، لأنه يطلب العديد من الخطوات، وهو أحد المعجنات الفرنسية الشهيرة في العالم أجمع.

طريقة عمل الكرواسون الوصفة الأصلية

ولكن الشيف نورا سيد خبيرة الطهي، تقدم طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، بالوصفة الفرنسية الأصلية لعمل ألذ كرواسون، حتى يمكن لكل ست بيت، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها لأفراد أسرتها.

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مقادير عمل الكرواسون

الكرواسون الفرنسي

كيلو دقيق

450 مل ماء مثلج

20 جرام خميرة

40 جرام حليب باودر

40 جرام سكر

5 جرام ملح

5 جرام محسن خبز

100 جرام زبدة مكعبات

2 بيضة

جبنة للحشو

400 جرام زبدة على شكل بلوك مربع ( توضع الزبدة فى كيس وتفرد بالنشابة أو المردانة أو rolling pin

سائل تلميع (صفار بيضة ومعلقتين حليب وقليل من النسكافية)

خطوات عمل الكرواسون

يخلط الدقيق والحليب الباودر والسكر والملح والخميرة ومكعبات الزبدة ومحسن الخبز.

ثم يضاف بعد ذلك البيض، ثم بعد ذلك يضاف الماء بالتدريج حتى يكتمل العجن، وتصبح لدينا عجينة ملساء ومتماسكة.

تغطى العجينة وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح.

تفرد العجينة، ثم توضع الزبدة فى المنتصف ونطبق العجينة على الزبدة على هيئة ظرف وتفرد بحذر حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب وتطبق وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة وتكرر هذه العملية ٤ مرات.

تفرد العجينة بسمك رفيع وتقطع على شكل مثلثات، وتوضع حشوة الجبنة، ثم تلف لكى تأخذ شكل الكرواسون، وتوضع على صاج مدهون مادة دهنية.

وترش بعد ذلك وحدات الكرواسون بسائل التلميع، ثم تترك نصف ساعة حتى تختمر قبل أن توضع في الفرن.

ثم يوضع الكرواسون فى فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة.

خطوة اختيارية:

بعد ان تبرد وحدات الكرواسون، يمكنك فتحها بالسكينة وحشوها الخس وشرائح الطماطم وشرائح الجبنة واللانشون.

سر نجاح عجين الكرواسون

الكرواسون

عند إضافة الماء يضاف تدريجيا لأن كل نوع دقيق يختلف عن النوع الآخر، فيمكن أن يحتاج نوع من الدقيق الكمية كلها، ونوع آخر يكتفى بكمية أقل.

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة

الكرواسون بالشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة بكل أسرارها وخطواتها، حتى يمكن عمله بل سهولة.



مقادير عمل الكرواسون بالشوكولاتة:



١/٢ كوب حليب دافئ

كوب و٣/٤ كوب دقيق

١/٢ ملعقة صغيرة ملح

١٥٠جرام زبدة مجمدة

٤ ملاعق كبيرة سكر

ملعقتين صغيرتين خميرة فورية



للحشو:

قطع شوكولاتة



للوجه:

بيضة مخفوقة مع قليل من الماء



طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة:



يوضع الدقيق بوعاء عميق.

توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الاخر.

تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين الى ان يصبح متجانسا وغير لاصقا.

يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.

يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.

تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفلين على هيئة مربع.

تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة.

تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.

تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.

يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.

يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.

كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.

يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.

يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.

يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته ٢٣٠ مئوية لمدة ١٢ دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ١٨٠، ويخبز الكرواسون مدة ٥ دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.