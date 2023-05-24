الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون من مطبخ الشيف شربيني (فيديو)

الباتيه، فيتو
الباتيه، فيتو

طريقة عمل الباتيه، الباتيه من المخبوزات الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز خاصة أنه يقدم بالحشوات المختلفة.

وطريقة عمل الباتيه، سهلة وبسيطة وتفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل باستمرار لتقديمه كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة مع الشاي.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون من الشيف شربيني 

ويستعرض الشيف شربيني خلال برنامج الشيف المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل الباتيه بالجبنة والزيتون.

ولعمل الباتيه بالجبنة

مكونات عمل الباتيه بالجبنة:

العجين

نصف كيلو دقيق أبيض

نصف كيلو دقيق كامل الحبة

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كوب لبن رائب خالي الدسم

كوب ماء

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقتين سكر

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

4 ملاعق زبد للدهان داخل العجينة

أي نوع جبن الحشو

خليط بيض لدهان الوجه

بيضة وملعقة نسكافيه وملعقة ماء

طريقة عمل الباتية بالجبنة:-

- تعجن كل المقادير جيدا وتترك تتخمر حتي يتضاعف الحجم

- ثم تفرد وتدهن ب 4 معالق كبيرة زبد بحرارة الغرفة

- تطبق العجينة مرتين وتترك ترتاح 10 دقائق

- ثم تفرد وتحشى بأي نوع جبن وتلف وتقطع وتدهن بخليط البيض يضاف سمسم

- تدخل فرن حرارة 220، ثم نخرجه ونتركه يبرد، ويقدم بعدها ويمكن تخزينه بالفريزر.

ولعمل الكرواسون.

مكونات عمل الكرواسون:-

4 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية

كوب وربع زبد طري مقطع مكعبات

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب ماء

نصف كوب لبن

للحشو والتلميع

بيضة

نصف كوب لبن لدهن الكرواسون

جبن رومي أو شيدر 

طريقة عمل الكرواسون:-

- في طبق عميق اخلطي الدقيق مع الملح والسكر والماء والخميرة، واعجنيهم معا باليد لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى تصبح العجين طرية ولينة في اليد وبها مرونة.

- ثم نفردها على شكل مستطيل، ونضعها في صينية في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتخمر جيدا.

- ثم نحضر مكعبات الزبد وندمجها مع بعض بالنشابة، ونفردها جيدا بحيث يكون سمكها رفيع وتعمل شكل مربع، ونغلفها في ورق الزبد ونضعها في الثلاجة قليلا حتى تصبح متماسكة.

- ثم نخرج العجين من التلاجة، ونضعها على أي سطح مستوي في المطبخ نرشه أولا بالقليل من الدقيق ثم نفرد عليه العجين بالنشابة، وتعمليها على شكل مستطيل يكون أكبر من طول وعرض قطعة الزبد التى حضرناها.

- ثم نضع الزبد في منتصف العجين، ونغلق عليه العجين من كل الأطراف، ثم نرش كمية أخرى من الدقيق، ونفرد العجين مرة ثانية بالنشابة على شكل مستطيل.

- ثم نطبق العجين 3 طبقات فوق بعضه، ونفرد بالنشابة مرة أخرى على شكل مستطيل، مع رش الدقيق عند أى خطوة.

- نكرر نفس الطريقة مرتين، وفي المرة الأخيرة نفرد العجين على شكل مستطيل كبير، ونبدأ في تقطيعه من المنتصف إلى مستطيلين بالطول.

- المستطيل الأول نقطعيه على شكل مثلثات، والمثلث الثاني نقطعه على شكل مستطيلات صغيرة.

- ثم نحضر قطع العجين على شكل مثلثات، ونمطها شوية باليد حتى تصبح طويلة قليلا.

- ثم نحشيها من عند القاعدة العريضة بقطعة جبن صغيرة، ونبدأ ببرمها إلى الأمام لتعطينا شكل الكرواسون الملفوف، ثم نثنيه من عند الجوانب الرفيعة.

- ثم نرص الكرواسون المحشي بالجبن في صينية ونغطي الصينية بقطعة قماش نضيفة أو سيلوفان، ونتركها جانبا لمدة ساعه فى مكان بارد حتى تتخمر جيدا.

- ثم ندهن قطع الكرواسون بخليط مكون من نصف كوب لبن وبيضة، دون أن نضغط على العجين حتى لا يكبر حجمه.

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- ثم ندخل الصواني في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق أو حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويقدم بعدها.

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