نشاط مكثف لجهاز شؤون البيئة بالبحيرة

قام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة بنشاط بيئي مكثف للتفتيش على الشركات والمصانع والوحدات الصحية ومختلف الهيئات والمنشآت العامة والخاصة للتأكد من خطوات الإصحاح البيئي، حيث تم التفتيش علي شركة BMS للخدمات البترولية، وشركة النيل للسكر ضمن خطة توفيق الأوضاع بمركز أبو المطامير.

كما قام جهاز شؤون البيئة بالبحيرة بالتفتيش على مستشفى إدكو العام، والمرور على مصنع تدوير المخلفات ومقلب إدكو، وبالاشتراك مع معهد علوم البحار تم أخذ عينات من المياه والرواسب الطينية من بحيرة إدكو ومحطات الصرف الخاصة بها.

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وقام جهاز شؤون البيئة أيضًا بالمرور على مينا رشيد، وهي تحت الإنشاء، والمرور على نهر النيل فرع رشيد مركز كوم حمادة. والمرور على نهر النيل فرع رشيد مركز رشيد، والمرور على البحر الأبيض المتوسط بمركز رشيد.

وبناءً على النموذج المقدم من الشركة المصرية للاتصالات بالاشتراك مع الوحدة المحليه لقرية لقانة وقرية أورين مركز شبراخيت، تم معاينة محطة شبكة إرسال تليفون محمول بقرية جنبواي مركز إيتاي، ومعاينة محطة شبكة إرسال تليفون بمدينة النوبارية، ومعاينة شبكة إرسال تليفون محمول بمركز أبو المطامير، وأخيرًا تمت معاينة مركز طبي جراحة بمركز كوم حمادة.

مكامير الفحم العشوائية

وأعلن فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة أنه تمت إزالة عدد 13 مكمورة فحم عشوائية بقرية بولين بمركز ومدينة كفر الدوار بالاشتراك مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة والشرطة.

وقام فرع جهاز شؤون البيئة بالبحيرة بالتفتيش على محطة صرف صحي النجيلة وتم سحب عينة من المحطة، بالإضافة إلى التفتيش على محطة صرف صحي كوم حماده.

كما تم عقد ندوة توعية بيئية في بيت ثقافة الدلنجات تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، تحت شعار ( دحر التلوث البلاستيكي).

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على سرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة على مستوى المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ "Cop27" بالارتقاء بالوضع البيئي.

كما يأتي تحقيقًا للهدف الثالث عشر "التغير المناخي" أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والذي يهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ.



هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة أسامة داود بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم العشوائية بقرية النجاح أسفرت عن إزالة 25 مكمورة فحم مضرة للبيئة.