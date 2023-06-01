طلب إحاطة بشأن خطورة الصيد الجائر على البيئة
تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن خطورة الصيد الجائر على الكائنات البحرية في مصر.
خطورة الصيد الجائر
وحذرت في طلبها، من خطورة الصيد الجائر وتداعياتها على البيئة البحرية والثروة السمكية في المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر والإسكندرية، مشيرة إلى أن العديد من الكائنات البحرية النادرة المهددة بالانقراض، بسبب استخدام الصيادين لأدوات صيد مخالفة، مثل الشباك، والاستعانة باسطوانات أو أكسجين، للغوص في الأعماق وتدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية التي تعيش فيها الأسماك.
الكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض
وأوضحت، أن هناك أنواعا من الأسماك والكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التي تعيش فى البحر الأحمر ، من تلك الكائنات المهددة بالانقراض (السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة).
مسلسل اصطياد عرائس البحر
وتساءلت عضو مجلس النواب: إلى متى سيستمر مسلسل اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالانقراض فى مياهنا البحرية المصرية؟ وماهى الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها عقب الحالات السابقة حتى لا تتكرر مرة أخرى؟.
التوعية البيئية
وشددت الدكتورة ندى ألفي ثابت، على مسئولي وزارة البيئة، وخصوصا قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار بتكثيف التوعية البيئية.
وقالت: الأهم البدء في عمل الدراسات والمسوحات العلمية لإيجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ َارتفاع درجات الحرارة.
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