البيئة: إزالة 13 مكمورة فحم عشوائية بقرية بولين بالبحيرة

أعلن فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة أنه تم إزالة عدد 13 مكمورة فحم عشوائية بقرية بولين بمركز ومدينة كفر الدوار بالاشتراك مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة والشرطة.

وقام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بالتفتيش على محطة صرف صحي النجيله وتم سحب عينه من المحطة، بالإضافة إلى التفتيش على محطة صرف صحي كوم حماده.

كما تم عقد ندوة توعية بيئية في بيت ثقافة الدلنجات تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، تحت شعار ( دحر التلوث البلاستيكى).

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ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على سرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية وغير المطورة على مستوى المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر" وتنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ "Cop27" بالإرتقاء بالوضع البيئي.

كما يأتي تحقيقًا للهدف الثالث عشر "التغير المناخي" أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والذي يهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ.



هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة الأستاذ أسامة داود بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم العشوائية بقرية النجاح أسفرت عن إزالة 25 مكمورة فحم مضرة للبيئة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ أشرف عبد الحميد، وكيل المديرية بالتنسيق مع الرقابة التموينية برئاسة الأستاذ سمير البلكيمي حملة مكبرة بناحية إيتاي البارود وأسفرت عن ضبط 35 محلا لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.