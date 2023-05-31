خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بالميت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز أن يوصف الشهداء ومن علاهم بكلمة ميت والدليل رفض الله وإباءه وتنبيه على عدم نطق هذا اللفظ على شهيد، مؤكدا أن القرآن وصف الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم ولا يموتون، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ".

هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مات



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كما أنا لما قولت وبينت بالدليل الساطع والحجة البينة، إنه لا يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مات وذكر الجملة في القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ"، جاءت باعتبار التشريع وإيضاح الحقيقة الإلهية التي يخاطب بها الله عبادة بالانتقال من دار الدنيا لحياة البرزخ.، وفتوتى كانت أدب مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده هو سيد الشهداء".

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وأوضح الجندي، أن القرآن الكريم يسوق الكلام والقصص على لغة الخطاب التي كانت موجودة وقتها وهناك فرق بين لغة الخطاب شيء ومفهوم الخطاب شيء آخر.



وكان قال الجندي، فى حلقة برنامجه أمس، ردًا على معارضى فتواه بعدم جواز قول النبي ميت: إن هناك كارثة نعيش فيها وكثيرون يفتون دون علم، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أكدت فى فتوى إنه لا يجوز قول النبي ميت.

حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مات

وتابع الجندي، "فتوى دار الإفتاء عن عدم جواز قول النبي ميت، فى 23 يوليو 2020، وجاء فيها إنه ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة من البث المباشر يقول فيه السائل: "يقول البعض لا يجوز ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مات لأن الله تعالى نهانا عن ان نقول على الشهداء انهم اموات فهل هذا صحيح؟"، وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال قائلًا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الأدب، وهو ما يجعل الإنسان يتخير الألفاظ التي يتكلم بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ممدوح أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة خاصة برزخية، فهو الذي أخبرنا أن الأنبياء أحياء في قبورهم، "فالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية اللغة والواقع قد مات والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: "أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ"، وأوضح ممدوح أن الموت جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لا نعبر بهذا اللفظ لا لأنه لم يمت ولكن تخيرًا للألفاظ المناسبة للتعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول انتقل إلى الرفيق الأعلى وألفاظ من هذا القبيل، "فنحن نستعمل عبارات فيها مبالغة في الأدب عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وأكمل الجندى، موجها حديثه لمعارضى فتواه عن عدم جواز قول النبي ميت: "والله ما هسيبكم، شوفتوا كلام الناس اللى عارفة قدر النبي، والله لو قلت لكم الله واحد تقول إزاى، ولو قولت محمد رسول الله، هتقولوا إزاى تقول رسول الله، القطيع مش هيسكت والله لو قولت إيه هختلفوا فيه".

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