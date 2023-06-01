تولت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

الإمارات تتولى رئاسة مجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن جلسته اليوم الخميس، حيث استعرض خلالها خطة العمل المقترحة للمجلس خلال شهر يونيو.

وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، اليوم الخميس، إن التغير المناخي يتطلب استجابة فورية من الدول.

وأضافت لانا نسيبة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يواجه تحديات التغير المناخي مشيرة إلى ضرور التركيز على الأولويات الرئيسية خلال فترة رئاسة أبوظبي للمجلس.

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وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، أن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع قرار دولي حول "التسامح والسلم العالمي الأمن" مقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولت رئاسة مجلس الأمن في مارس عام 2022، ووضعت خلالها أبوظبي الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى انه في عام 2012، انتخب أعضاء الأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا للفترة 2022-2023.

تاريخ الإمارات في الأمم المتحدة

وانضمت دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقًا مقعدًا في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.

وارتكزت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة.

وأكدت دولة الإمارات على إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

وحصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن.

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