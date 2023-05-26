أفلام عالمية تم تصويرها في الإمارات، 6 تحت الأرض والمهمة المستحيلة «الأبرز»

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مقوماتٍ كثيرة، ووجهات متعددة، تمكن صنّاع الأفلام العالمية من الاستفادة منها، وهو ما جعلها تتحول إلى استوديوهات بمواصفاتٍ عالية لتصوير العديد من المشاهد لأفلام هوليوود وبوليوود، التي تُعرض عبر شاشات صالات السينما، وأهم المنصات العالمية.



وباتت أرض الإمارات ساحةً مهمة، تستقر فيها عدسات الكاميرات لأشهر مخرجي الأفلام السينمائية، ومسرحًا يختاره الكثير من النجوم للعب أدوار البطولة في أعمالهم.



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في هذا السياق، نرصد خلال السطور التالية بعض الأفلام الشهيرة، التي جرى تصويرها في الأراضي الإماراتية.

المهمة المستحيلة: الحساب الميت الجزء الأول (2023):



مؤخرًا، أطلقت شركة "باراماونت بيكتشرز" الإعلان الترويجي لهذا الفيلم، الذي يلعب بطولته نجم الأكشن الشهير توم كروز، والذي كشف عن الحضور القوي لإمارة أبوظبي في مشاهد الفيلم.



وفي الدقيقتين ونصف الدقيقة، التي شكلّت الخطوط العريضة للفيلم الذي من المقرر عرضه بدور السينما في 12 يوليو المقبل، يمكن رؤية المواقع الرئيسية للعاصمة الإماراتية في أكثر من مشهد، أبرزها: صحراء ليوا، ومبنى مطار أبوظبي. ويحكي الفيلم قصة العميل "إيثان هانت" وفريقه من (IMF)، الذين يحاولون تعقب سلاح خطير قبل أن يقع في الأيدي الخطأ.

ديون الجزء الأول والثاني (2021 و2023):

اختار صُناع هذا الفيلم العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لإظهار تفاصيل المناظر الصحراوية الطبيعية الخلابة، التي تحاكي الطبيعة الرملية لكوكب "أراكيس"، الذي تدور الأحداث عليه.



وظهرت صحراء "ليوا" في أبوظبي، بالجزء الأول من الفيلم، حيث تم التصوير على أرضها لمدة 11 يومًا، بمشاركة فريق متنوع من المواهب.

أما في ما يتعلق بالجزء الثاني من العمل، فقد أكدت شركة "ليجندري إنترتينمنت"، الشركة المنتجة له، عودتها مجددًا إلى أبوظبي لتصوير الموسم الجديد، الذي سيعرض رسميًا بدور السينما في 3 نوفمبر المقبل.



ويسرد هذا الفيلم حكاية عائلة نبيلة، تتورط في حرب للسيطرة على أغلى أصول المجرة، بينما ينزعج وريثها من رؤى مستقبل مظلم، وخلال الرحلة الأسطورية لـ"بول أتريدس"، يتّحد مع فتاةٍ تُدعى "تشاني"، وعليه أن يختار بين أمرين.

6 تحت الأرض (2019):

في هذا الفيلم، الذي عرضته "نتفليكس"، كانت الإمارات حاضرةً من خلال صحراء ليوا في أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة والعين، أي أن جزءًا كبيرًا من إماراتها السبع كان شاهدًا على الأحداث الرائعة للفيلم. كما ظهرت في هذا الفيلم الذي يعد أحد الأفلام الأكثر كلفةً على المنصة، بميزانية بلغت حوالي 125 مليون دولار، ناطحات السحاب في أبوظبي، ومتحف اللوفر.



ويسرد الفيلم قصة 6 أفراد، يتم اختيارهم لأن كلًا منهم الأفضل في ما يفعله، وأيضًا من أجل حذف ماضيهم لتغيير المستقبل.

المهمة المستحيلة: سقوط (2018):

كان لدولة الإمارات دورٌ كبير في سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"، إذ في الموسم السادس منها اختار صُناع العمل أبوظبي، لتكون مسرحًا للأحداث المهمة في الفيلم، الذي يسابق فيه العميل "إيثان هانت" الزمن من أجل النجاح في مهمتهم، بعد أن يجدوا أنفسهم مطاردين من قبل قسم خاص من المخابرات الأميركية.

الغاضب 7 (2015):



في فيلم الحركة الامريكي، الذي يأتي ضمن سلسلة "السريع والغاضب"، اختيرت الإمارات لتصوير بعض مشاهد الفيلم، ولعبت إمارتا دبي وأبوظبي دورًا رئيسيًا في التصوير.

وجاءت قصة هذا الفيلم استكمالًا لأحداث الأجزاء السابقة، إذ يسعى في هذا الجزء "ديكارد شو" للانتقام من "دومينيك توريتو" وعائلته بسبب مقتل شقيقه.

حرب النجوم الجزء السابع: القوة تنهض (2015):

تحولت صحراء أبوظبي إلى ساحة حربٍ بين نجوم فيلم "حرب النجوم"، الذي تقع أحداثه بعد 30 سنة من هزيمة الإمبراطورية، وموت القائد النافذ في الإمبراطورية الكائنة بالمجرة، إذ يحصل تهديد جديد، ويجب على "راي"، و"فين"، أن ينضما إلى "هان سولو"، للبحث عن أمل واحد لاستعادة السلام.



ولا يمكن إنكار أن صحراء أبوظبي، بلونها الذهبي الخالص، أضافت الكثير من المتعة لأحداث هذا الفيلم، لأنها جاءت متوافقةً بشكلٍ كبيرٍ معها.