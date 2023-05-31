الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

خناقة في مجلس الأمن بين روسيا وأوكرانيا حول محطة زابروجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية،
محطة زابوريجيا النووية، فيتو

نشبت قبل ساعات قليلة، خناقة في مجلس الأمن الدولي بين كل من روسيا وأوكرانيا حول محطة زابوريجيا النووية.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إن مواقف روسيا وأوكرانيا من 5 مبادئ طرحها لتجنب "حادث نووي" في محطة زابرويجيا الأوكرانية "مشجعة".

وقال جروسي أمام مجلس الأمن الدولي: "اليوم يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لسلامة محطة زابورجيا للطاقة النووية"، مشددًا رغم ذلك على مخاوفه من "كارثة" نووية.

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وأضاف: "الدعم لعملنا الذي عبر عنه اليوم... بما في ذلك المبادئ الخمسة التي حدّدتها اليوم، مشجّع".

الوضع خطير بسبب المعارك

ويُجري جروسي منذ أشهر مفاوضات لحماية هذا الموقع في جنوب شرق أوكرانيا حيث يعتبر الوضع خطيرًا بسبب المعارك.

وقدم جروسي إلى مجلس الأمن أمس "المبادئ الأساسية الضرورية لمنع  حادث نووي".

وأول هذه المبادئ "تجنب شن أي هجوم من أو على المحطة، أو استهداف المفاعلات أو الوقود المستهلك أو بنى تحتية أخرى أو الموظفين".

منع استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة

وتشمل المبادئ أيضًا منع استخدام الموقع لتخزين أسلحة ثقيلة، أو حشد عسكريين، أو فصل المحطة عن شبكة الكهرباء، وحمايتها من أعمال التخريب.

وأضاف المدير العام: "وُضعت مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخمسة لتجنب حادث نووي"، مضيفًا "وتعتزم الوكالة بدء مراقبة تطبيق هذه المبادئ من خلال بعثتها في الموقع".

وأوضح لصحفيين "تعزيز" وجود الوكالة في المنشأة.

واستُهدفت المحطّة بشكل متكرّر وقُطعت عن شبكة الكهرباء سبع مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 مارس 2022.

مخاوف من وقوع حادث نووي

وزارها جروسي في نهاية مارس، وله فريق من الخبراء في الموقع، ويكثف منذ ذلك الحين جهوده، محذرًا من "خطر حقيقي لحادث نووي".

وفي جلسة مجلس الأمن، تراشق السفيران الروسي والأوكراني الاتهامات عن الوضع في زابرويجيا، دون أن يرفضا المبادئ التي طرحها جروسي.

وعلّق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلًا: "تتماشى مقترحات غروسي مع الإجراءات التي اتخذناها منذ فترة طويلة"، معتبرًا أن كييف وحلفاءها الغربيين مسؤولون عن "التهديدات" التي تطال سلامة المحطة.

ضمان سلامة المحطة وأمنها

وقال السفير الأوكراني سيرجي كيسليتسيا: "أخذنا في الاعتبار مبادئ المدير العام لضمان سلامة المحطة وأمنها"، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ يمكن أن تنطبق على جميع محطات توليد الطاقة في العالم.

ولكنه أكد "نظرًا للوضع الفريد من نوعه، مع الاحتلال غير الشرعي للمحطّة من دولة أخرى، يجب استكمال هذه المبادئ بالمطالبة بنزع السلاح بشكل كامل وإنهاء احتلال" المحطة.

انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية

أبرز المعلومات عن محطة زابوريجيا النووية (فيديوجراف)

واعتبر جروسي أن هناك بالتأكيد "مقاربات مختلفة"، ولكن "المهم هو الحدّ الأدنى المشترك، فهذه المبادئ الأساسية الخمسة حظيت بتأييد واسع النطاق. ولم يعارضها أي صوت"، على حد قوله.

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مجلس الأمن الدولي محطة زابورجيا النووية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي روسيا وأوكرانيا

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أبرز المعلومات عن محطة زابوريجيا النووية (فيديوجراف)

عودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا النووية

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