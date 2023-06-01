الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

تشكيل مباراة إنبي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء إنبى، مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

وضم تشكيل غزل المحلة:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب. 

خط الدفاع: معاذ الحناوى، مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا. 

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر. 

خط الهجوم: جبريل أوريك، كريم مصطفى، تشارلز باسى.

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البدلاء: محمود الحضرى، السيد الشبراوي، خالد الإخميمى، طارق سامي، إبراهيم عايش، حازم مرسي، أحمد الشيخ، مصطفى ديشا، أحمد وجيه، عبد الرحمن عاطف ”أجويرو”.

تشكيل إنبي ضد غزل المحلة

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه أمام غزل المحلة.

وضم تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة.

خط الوسط: مروان داود - علي فوزي - أحمد العجوز - مودي ناصر - أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

 

غزل المحلة، فيتو

الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة المقاولون ويطالب بنقاط المباراة 

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما حدث بالأمس خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

الإسماعيلي كان قد خرج من الملعب في الدقيقة 60 من المباراة، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، ثم عاد واستكمل المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

وأكد الإسماعيلى في بيان رسمي توثيق شكوى يكشف فيها حيثيات ما حدث في مباراة المقاولون العرب، ويطالب بالنقاط الثلاثة.

وتضمنت المذكرة احتجاجا على حكم المباراة لعدم احتسابه ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 53 للاعب أحمد مدبولى ولم يعود إلى تقنية الفيديو.

كما تضمن بيان الإسماعيلى الاحتجاج علي مشاركة مدافع المقاولون فاروقا نور الدين في المباراة، رغم حصوله على ثلاثة إنذارات سابقة وفقا لبيان النادي الإسماعيلي.

وكشف الإسماعيلى أنه قام بتوثيق كل تلك الأمور بالفيديوهات من خلال شكوى إلى اتحاد الكرة يُطالب فيها بالنقاط الثلاثة.

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