اختبارات الناشئين، رئيس اللجنة الفنية يكشف الهدف من اختبارات غزل المحلة

اختبارات الناشئين 2023، كشف أحمد حسن نجم فريق غزل المحلة الأسبق ورئيس اللجنة الفنية لاختبارات الناشئين أن الهدف الذي يسعى له النادي من إقامة الاختبارات هو البحث عن المواهب المتميزة واكتشافها لضمها لقطاع الناشئين بنادي المحلة الذي يعد واحد من اكبر الاندية المصرية.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية خلال تصريحات خاصة للمركز الإعلامي أن نادى غزل المحلة صاحب شعبية كبيرة في مصر بخلاف أنه أكبر أندية الدلتا، ومدينة المحلة ومحافظة الغربية تمتلك عدد كبير من اللاعبين الموهوبين ستعمل اللجنة الفنية على اكتشافهم وضمهم الى قطاع الناشئين بالنادي.

-إعلانات-



وشدد أحمد حسن على أن اللجنة دورها اكتشاف هذه المواهب بشفافية تامة ثم يأتي بعد ذلك قطاع الناشئين بالنادي الذي سيقوم بتطوير مهاراتهم لدعم الفريق الأول والاستفادة منهم خلال المرحلة المقبلة.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.





الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.