الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

تعادل سلبي بين حرس الحدود وأسوان في الشوط الأول بالدوري الممتاز

حرس الحدود وأسوان،
حرس الحدود وأسوان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وأسوان بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الخميس، في ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز.

 

تشكيل حرس الحدود 

وضم تشكيل حرس الحدود:

 

حراسة المرمى: محمد فوزي.

 

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

 

خط الوسط: إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام جمال.

 

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم ورمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

 

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تشكيل أسوان أمام الحرس 

فيما ضم تشكيل أسوان:

 

حراسة المرمى: عمرو حسام.

 

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد كاستلو - إسلام جمال - علي فتحي.

 

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد.

 

خط الهجوم: حسام عرفات - ديلسون كاموني.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد وأحمد دحروج وأحمد بلية ومحمد المرسي ومصطفى عناني وأمين محمد ومحمود فهمي وأحمد أشرف وسيف العجوز وعمر سعودي.

حرس الحدود وأسوان، فيتو

الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة المقاولون ويطالب بنقاط المباراة 

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما حدث بالأمس خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

 

الإسماعيلي كان قد خرج من الملعب في الدقيقة 60 من المباراة، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، ثم عاد واستكمل المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

 

وأكد الإسماعيلى في بيان رسمي توثيق شكوى يكشف فيها حيثيات ما حدث في مباراة المقاولون العرب، ويطالب بالنقاط الثلاثة.

 

وتضمنت المذكرة احتجاجا على حكم المباراة لعدم احتسابه ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 53 للاعب أحمد مدبولى ولم يعود إلى تقنية الفيديو.

 

كما تضمن بيان الإسماعيلى الاحتجاج علي مشاركة مدافع المقاولون فاروقا نور الدين في المباراة، رغم حصوله على ثلاثة إنذارات سابقة وفقا لبيان النادي الإسماعيلي.

 

وكشف الإسماعيلى أنه قام بتوثيق كل تلك الأمور بالفيديوهات من خلال شكوى إلى اتحاد الكرة يُطالب فيها بالنقاط الثلاثة.

تشكيل مباراة حرس الحدود وأسوان في الدوري الممتاز

تحت شعار الهروب من الهبوط، أسوان يواجه حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

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الدوري الممتاز أسوان حرس الحدود ملعب المكس

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