الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

هيبس وأمان وغيبوبة وحياة كريمة مشروعات تخرج بإعلام الأزهر

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة الأزهر، فيتو

شهدت كلية الإعلام جامعة الأزهر، مجموعة من مشروعات التخرج الجديدة التي أصدرها طلبة كلية الإعلام، وذلك تحت إشراف الدكتور رضا أمين عميد الكلية، وتتكون المشروعات من مجلتين هما هيبس وغيبوبة وموقعان إلكترونان هما أمان وحياة كريمة 

 

مشروعات تخرج إعلام الأزهر

مجلة هيبس قدمها مجموعة مكونة من 8 من طلاب قسم الصحافة والنشر بالكلية، وهى تقدم صورة واقعية للحياة في محافظة الوادى الجديد باستعراض مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة وعرض أهم المزارات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة وإلقاء الضوء على جوانب من حياة سكان الوادى الجديد وحياتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

 

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اما المشروع الثانى فهو مجلة ورقية باسم " غيبوبة "تستعرض مساوي إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تقديم آراء لأساتذة الصحة النفسية والتربية والإعلام لتوضيح كيفية الحد من استخدام السوشيال ميديا في حياتنا، بعد أن أصبح ترتيبنا السادس في استخدام منصات التواصل الاجتماعى على مستوى العالم ،وما ينتج عنه من هتك لخصوصية الإنسان، وفرض عزلة اجتماعية تصل بالشخص إلى حد الاكتئاب، مما اعتبره رجال الدين مضيعة للوقت والجهد فيما لا يفيد.

 

مشروعات تخرج كلية إعلام الأزهر


مشروع التخرج الثالث هو موقع إلكترونى باسم "أمان "اشترك فيه ثمانية من الطلاب، متخصص في مناقشة حالات التفكك الأسرى وكيفية مواجهة مشكلات الأسرة ويهدف الموقع إلى التوعية والتقيف بمخاطر التفكك الاسرى برفع الوعى لدى الشباب بتقديم الأبحاث والدراسات التي تدعم الأفراد الذين يواجهون مشاكل في علاقاتهم الزوجية والعائلية.


والمشروع الرابع باسم " حياة كريمة " انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى إقامة حياة كريمة في بعض محافظات الجمهورية التي أطلقها منذ أكثر من أربع سنوات وتأثير تلك المبادرة في رفع المستوى المعيشى للأفراد في محافظاتهم، ويحتوى الموقع على حوارات مع بعض المحافظين ورؤساء المراكز والمدن الذين تم إطلاق المبادرة لديهم ، وبعض المدن التي تتضمنها المرحلة الثانية من المبادرة واستعراض مدى التحول الذى أحدثته مبادرة حياة كريمة في المحافظات بإشراف الدكتور جمال أبو جبل الأستاذ بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

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