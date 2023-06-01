الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر أسهم بدور كبير في نشر التسامح والسلام بين الشعوب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد بمكتبه صباح اليوم شيخ مبروك يونس نائب مفتي تايلاند ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند، وبوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند، وشيخ نئ ميت لؤمأ رئيس اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند، والوفد المرافق؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

 

رسالة الأزهر الشريف

في بداية اللقاء رحَّب الأمين العام بالوفد، حيث قدّم لهم صورة إجمالية لعمل إدارات المجمع، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، ومشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

 

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تناول اللقاء الحديث عن معادلات شهادات المدارس الإسلامية للالتحاق بجامعة الأزهر، والتأكيد على ضرورة توافر الشروط المطلوبة في تلك المدارس، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مبعوثي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة سواء التعليمية أم الدعوية، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

 

دور الأزهر الشريف 

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن حبهم وتقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مؤكدين على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الجميع.

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