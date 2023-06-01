امتحانات جامعة الأزهر، موقف جاهزية الكليات في القاهرة والأقاليم من بدء الامتحانات

امتحانات جامعة الأزهر، أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري، جاهزية الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي سوف تبدأ السبت القادم، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كليات جامعة الأزهر

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم.

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مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الكلية، بداية من كونها أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، إضافة إلى حصولها على شهادة التميز الحكومي.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانضمام الدكتورة إيمان الخولي إلى مجلس الجامعة، وتكليفها عميدة لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا لها بالتوفيق والنجاح وأن تتبوأ كلية التربية بنات مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جامعة الأزهر

وفي سياق متصل قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه محمد زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح محمد أحمد عليوة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، تلك الكلية المتميزة والتي تعد قبلة علمية وسطية معتدلة تخرج فيها الآلاف من سفراء الأزهر الشريف حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.



كما كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الدكتور جمعة سند، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصوله على جائزة أراسكو لعام 2022م؛ تقديرًا لإسهاماته البحثية فى وضع حلول مبتكرة لمشكلة المياه في الوطن العربي.

تأتي الجائزة نظير الأعمال البحثية التي تقدم بها الدكتور جمعة في مجال تطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة المياه.

وقد تسلم الجائزة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، وقد حملت الجائزة عنوان: «حلول لمشكلة نقص المياه في الوطن العربي».

جدير بالذكر أن الجائزة خُصصت للبحوث العلمية التطبيقية، التي تسهم في حل مشكلة نقص المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بجميع أشكاله في بلداننا العربية، وتم اختيار موضوع الجائزة لهذا العام بناء على مجموعة عوامل، من أهمها: أهمية الزمن المائي في الدول العربية وارتباطه بعدة مشاكل وأزمات تواجه المواطن العربي.

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