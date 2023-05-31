الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يتناول كبدة "نيه"، وياسمين عبد العزيز مازحة: طلقني

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة من كواليس حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس والمقرر عرضها قريبا. 

 

أحمد العوضي

وظهر أحمد العوضي في الصورة وهو يتناول "كبدة نيه" وعلق قائلا: "كبدة نيه بد*مها..حصريا مع صاحبة السعادة قريبا".

ياسمين عبد العزيز تعلق

لترد عليه زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وتعلق على المنشور قائلة: "إيه ده طلقني".

 

مسلسل ضرب نار 

 

وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز قد شاركا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل ضرب نار والذي حقق نجاحا كبيرا. 

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مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين. 

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