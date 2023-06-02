الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

أستاذ بزراعة بنها يكشف تأثير تقلبات الجو على المحاصيل

المحاصيل، فيتو
المحاصيل، فيتو

أكد الدكتور رضا زويل أستاذ فسيولوجيا النبات بكلية الزراعة جامعة بنها، أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا  هي أحد التبعيات السلبية للتغيرات المناخية.  


وأوضح في تصريح خاص لـ فيتو، أن نبات الذرة هو الاقل تأثرا لأنه من النباتات رباعية الكربون وتتحمل درجة الحرارة العالية.

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وأضاف أن هناك محاصيل أكثر ضررا من تقلبات الجو قد يسبب لها زيادة الشقوق الضارة التي تدمر الخلية ويتأثر النبات منها بزيادة استهلاكه للمياه وقلة نشاطه او قد تترك طبقة علي الورقة تقلل كمية الضوء وتؤثر علي النمو وأكثر النباتات تضررا بالتقلبات الجوية وهي فول الصويا  والسمسم والأرز

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وتسببت موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد اليوم، في سقوط مئذنة مسجد بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على سطح أحد المنازل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

 

كما نتج عن سوء الأحوال الجوية عن  سقوط بعض الأشجار على الطرق وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية. 


وعلى الفور انتقل  اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وتم الدفع بأجهزة الوحدة المحلية للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك أي إصابات

يأتى ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات

 

في ضوء توجيهات  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.  

 

موجة الطقس السيىء

شهدت محافظة القليوبية موجة طقس غير مستقر على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة  محملة بالأتربة وأمطار تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل. 

 

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