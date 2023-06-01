الهيئة العامة للأرصاد: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 وفرص لسقوط الأمطار

الطقس اليوم،، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستشهد أغلب أنحاء الجمهورية ارتفاعا ملحوظا بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «درجات الحرارة سترتفع عن الأمس من 4 إلى 5 درجات، ومن المتوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية نهارا، وسنشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية».

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ما هي الحالة الجوية اليوم؟

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد الحالة الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات».

وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

https://www.youtube.com/watch?v=H3ouWXAQ1E8

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 40

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 40

بنها: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة: الصغرى 26 والعظمى 36

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى 40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38

الفيوم: الصغرى 27 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

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