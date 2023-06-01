الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

مشروع صحتهم مستقبلهم يستعد لبرنامج النشاط الصيفي في 150 مدرسة بالفيوم

المشاركون في استعدادات
المشاركون في استعدادات صحتهم مستقبلهم، فيتو

عقد اليوم بمقر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحطة مياه قحافة اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمشروع صحتهم مستقبلهم  لمناقشة خطة العمل للنشاط الصيفى المقرر تنفيذها في 150 مدرسة ابتدائية تتضمن تركيب قطع موفرة، وتنفيذ معسكرات، وأنشطة تفاعلية علاوة على اقامة معارض بكافة الإدارات التعليمية الأربع المستهدفة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف.

 

تم خلال الاجتماع استعراض  الأنشطة التي تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالي من تدريب لمنسقي الأنشطة ومديرى المدارس، تنفيذ ندوات توعوية، تدعيم المدارس بالخامات علاوة على  تنظيم واستقبال زيارات مسئولي منظمة اليونيسف لمتابعة المشروع.

 

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وقد ساهم المشروع بدرجة كبيرة فى رفع الوعى لدى طلبة المدارس الابتدائية بمحافظة الفيوم، من خلال حزمة الأنشطة التى تم تنفيذها والتي تناولت كافة رسائل المشروع الستة الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحي، التغذية الصحية السليمة، النظافة الشخصية والنظافة العامة، التغيرات المناخية.

 

المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  ورحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، دكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لأنظمة اليونيسف، ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والإداري بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية المشاركة بالمشروع.

تجديد الأيزو

يذكر أنه قد استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وفد  المراجعة البينية من مجلس الاعتماد الوطنى (ايجاك)، لمراجعة معايير الجودة اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزى لمياه الشرب ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة، ويضم الوفد  كلا من  الدكتورة شيرين إسماعيل عبد المعز، رئيس فريق التقييم، والمهندس أشرف أحمد عمر، مقيم فنى للمعايرة، والمهندس أحمد محمد الدسوقى، مقيم فنى للمعايرة، والدكتور سليم جابر طلخان، مقيم فنى للكيمياء، والدكتور محمد توفيق عبد الغنى،  مقيم فنى للميكروبيولوجى، والدكتورة  رانيا أحمد حسن، ممثل الإيجاك.

تطوير مستمر للمعامل والمعدات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتماما فائقا بالتطوير المستمر لنظام العمل واستحداث أجهزة جديدة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال إنتاج مياه الشرب، لضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة بجودة عالية، مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وإدخال أجهزة جديدة للاعتماد بالمعمل المركزى، وتوسعة مجال الاعتماد بمعمل المعايرة لجهازى قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية، بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لإجراء المعايرات لأجهزة معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء التحاليل والمعايرات للجهات الخارجية فى مجال الاعتماد والجودة لشهادة الأيزو.

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