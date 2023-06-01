الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

تموين الفيوم: التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية دمو

لحوم فاسدة، فيتو
لحوم فاسدة، فيتو

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملة مكثفة اليوم الخميس، علي محلات الجزار بمركز الفيوم، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 400 كيلو جرام من اللحم البقري، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية دمو، التابعة لمركز الفيوم، والتحفظ علي اللحوم المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة.

 تفاصيل الواقعة

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن  الدكتور الأنصاري محافظ الفيوم، كلف كل من مديريتي الطب البيطري والتموين وإدارة مباحث التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للإشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط  400 كيلو جرام من اللحوم البقرية، قبل طرحها للبيع في الأسواق بمدخل قرية دمو، مذبوحة ذبحا غير حيوي خارج المجازر، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر محضرا بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، التي أمرت بسحب عينة من المضبوطات للتحايل بمعامل وزارة الصحة وإعداد تقريرا عن مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وطلبت تشكيل لجنة من الصحة والتموين والطب البيطري لإعدام المضبوطات بطريقة آمنة والتخلص منها عن طريق الدفن الصحي ، وتولت التحقيق.

حملات سابقة

يذكر أنه سبق أن أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 320 كيلو جرام من اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز طامية، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني معاون الفيوم، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تلك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كان قد أصدر تكليف إلى مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للإشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض، وادضمان السيطرة علي ما يتم طرحه في الأسواق من سلع تطرح للتداول اليومي.

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